Unbekannte brachen in mehrere Siegener Gartenlauben ein

(wS/ots) Siegen 11.07.2023 | Unbekannte Täter haben von Freitagabend auf Samstagmorgen (08.07.2023) mehrere Gartenlauben im Bereich Rosterberg gewaltsam geöffnet.

Insgesamt sieben Gartenlauben fielen nach bisherigem Kenntnisstand den Einbrechern zum Opfer. In einem Fall blieb es bei einem Versuch, in den restlichen sechs Fällen gelangten die Täter in das Hütteninnere. Dort griffen sie nach allem, was sie fanden: Lebensmittel, Getränke, Messer, eine Uhr, Werkzeug und Lautsprecher wurden entwendet. Der Tatzeitraum dürfte nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitageband, 22:30 Uhr, und Samstagsmorgen, 07:00 Uhr, gelegen haben.

Zeugenangaben zu verdächtigen Beobachtungen sowie sonstige Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 in Siegen unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.



