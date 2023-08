Besuch aus der Partnerstadt: Jugendbegegnung Siegen-Zakopane lebt wieder auf

(wS/si) Siegen 29.08.2023 | Sie ließen die Jugendbegegnung Siegen-Zakopane wiederaufleben: 15 Jugendliche aus Siegens Partnerstadt verbrachten eine Woche in der Krönchenstadt und lernten gemeinsam mit Siegener Jugendlichen die deutsche Kultur und die Umgebung kennen.

„Was uns verbindet“ lautete das neue Motto der Begegnungsfreizeit. „Passender hätte es nicht sein können, vor allem nachdem uns so lange so viel getrennt hat“, sagte Angela Jung, erste stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Siegen, beim Empfang im historischen Ratssaal am Donnerstag, 24. August. Denn der Jugendaustausch 2020 fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus. Auch 2021 und 2022 sei nicht an einen Austausch zu denken gewesen, so Jung. „Umso schöner ist es doch, dass Ihr – vier Jahre nach dem letzten Besuch aus der Partnerstadt – endlich wieder zusammenkommen dürft. Und das mit neuem Konzept und einem ‚Neustart‘ der Jugendbegegnung Siegen-Zakopane.“

Bei zahlreichen Ausflügen und abwechslungsreichen Aktivitäten knüpften die jungen Leute neue Kontakte. Passend zum Motto fand das Programm hauptsächlich dort statt, wo sich Kinder und Jugendliche aus über 150 Nationen täglich begegnen: in den Siegener Kinder- und Jugendtreffs in Geisweid, Weidenau, Eiserfeld und am Westhang.

Zum Auftakt der Begegungsfreizeit Siegen-Zakopane begrüßte Angela Jung, stellvertretende Bürgermeisterin, die Jugendlichen im Siegener Rathaus.

