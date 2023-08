Psychischer Ausnahmezustand sorgte für SEK-Einsatz in Siegen

(wS/red) Siegen 11.08.2023 | Am Donnerstagabend begann gegen 18:15 Uhr ein Einsatz der Polizei, der im weiteren Verlauf dazu führte, dass Spezialeinsatzkräfte der Polizei (SEK) hinzugezogen wurden.

Nach Informationen vor Ort stellte sich die Situation so dar, dass eine weibliche Person aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands in der Nähe der Achenbacher Straße (Bereich Papierfabrik) in lebensgefährlicher Lage auf einem hohen Felsen nahe des Abgrunds von geschätzten 12 bis 15 Metern aufgehalten hatte. Daraufhin musste die Brücke in der Achenbacher Straße über Stunden voll gesperrt werden. Ebenfalls gab es für den Zugverkehr Gleissperrungen.

Den Einsatzkräften der Polizei, die sogenannte „Verhandlungsgruppe“, gelang es, der jungen Frau erfolgreich zu helfen, sodass sie sich gegen 23 Uhr von den Beamten an den Rettungsdienst übergeben lassen konnte, um ihr wichtige medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Sie wurde dem Krankenhaus zugeführt.

Hinweis der Redaktion: Bestehen bei Ihnen Gedanken an Selbsttötung, oder haben Sie solche Gedanken bei einer Person aus Ihrem Umfeld bemerkt? Nehmen Sie Hilfe an! Unterstützung finden Sie bei der Telefonseelsorge. Anonyme Beratungsmöglichkeiten stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, sowohl telefonisch unter den kostenfreien Rufnummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222 als auch online über https://www.telefonseelsorge.de/ (durch Chatberatung und Mailberatung).

