Verkehrsunfall auf der B 62 bei Siegen-Weidenau mit drei beteiligten Fahrzeugen

(wS/ots) Siegen 11.08.2023 | Am Donnerstagnachmittag (10.08.2023) hat sich auf der B 62 bei Siegen-Weidenau ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 47-jährige Frau gegen 17:30 Uhr in Richtung Dreis-Tiefenbach unterwegs. An einer Kreuzung wollte sie links in die Straße „Am Eichenhang“ einbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt an der Ampel halten. Ein 33-Jähriger, der hinter der Frau fuhr, sah dies rechtzeitig und bremste. Ein 41-Jähriger, der sich wiederum hinter dem 33-Jährigen befand, übersah die haltenden Fahrzeuge. Er prallte in das Heck des vor ihm fahrenden PKW und schob das Fahrzeug in den Wagen der Frau.

Foto: wirSiegen.de

Dabei wurde die 36-jährige Beifahrerin im Auto des 41-Jährigen leicht verletzt. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Insgesamt entstand 7.000 Euro Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.