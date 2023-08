Vorfall auf Bahnübergang in Eitorf: Betonsteine platziert, beinahe Entgleisung verursacht – Bundespolizei bittet um Zeugenaussagen

(wS/ots) Eitorf 15.08.2023 | Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr am 07.08.2023 am Bahnübergang in Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis, ermittelt die Bundespolizei und sucht in dem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Am Montagnachmittag um ca. 14:00 Uhr erfasste die Regionalbahn S12 mit ca. 120 km/h am Bahnübergang in Eitorf zwei ca. 40 cm große Betonsteine, die nach ersten Ermittlungen vermutlich zuvor auf die Gleisköpfe gelegt worden waren. Der Zugführer leitete eine Notbremsung ein, sodass der Zug noch am Haltepunkt Eitorf zum Stehen kam. In der S12 befanden sich ca. 50-100 Reisende. Davon wurde niemand verletzt. Durch das Erfassen der Betonsteine kam es beinahe zu einer Entgleisung des Zuges. Dieser wurde durch die Kollision an der Front und an der Bremsanlage beschädigt. Eine Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Im Rahmen des Strafverfahrens wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, ermittelt nun die Bundespolizei und sucht nach weiteren Zeugen: Wer kann sachdienliche Angaben zu Beteiligten und Ablauf des Vorfalls vom 07.08.2023 am Bahnübergang in Eitorf machen? Hinweise können an jeder Polizeidienststelle oder unter der kostenlosen Servicenummer der Bundespolizei unter: 0800/6 888 000 gegeben werden.

