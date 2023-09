CLASSIC BRASS – eines der besten Blechbläserensembles Europas – gastiert mit »Music For Your Soul« in der Haardter Kirche

(wS/cb) Siegen 01.09.2023 | Am Freitag, 22.09.2023, 19:30 Uhr wird CLASSIC BRASS bereits zum vierten Mal in der Haardter Kirche in Siegen-Weidenau auftreten. Nachdem CLASSIC BRASS hier vom 27.-30.07.2023 seine 10. CD eingespielt hat, wird das Ensemble nun dieses Programm am Aufnahmeort einem breiten Publikum präsentieren. Mit über 80 Konzerten im Jahr zählt das von Jürgen Gröblehner gegründete Ensemble zu den aktivsten Kammermusikbesetzungen Deutschlands. So kamen in den 14 Jahren seines Bestehens weit über 1.000 gut besuchte Konzerte zusammen, welche den Bekanntheitsgrad des Quintetts weiterwachsen ließen. Die Mischung aus ungarischen und deutschen Musikern bringen eine farbenfrohe und lebendige Atmosphäre hervor, welche Publikum und Kritiker gleichermaßen begeistert.

Im Gegensatz zu spezialisierten Ensembles, bewegt sich CLASSIC BRASS in den Konzerten durch die Musikepochen und zeichnet die Geschichte von der Renaissance bis zur Moderne nach. Die selbstverfassten Arrangements sind auf die Bedürfnisse von Musikern und Zuhörern zugeschnitten und werden durch eine humorvolle Moderation miteinander verwoben. Neben zahllosen Konzerten im ländlichen Raum, zählen auch große Konzertprojekte, Festivals und Konzertreihen sowie 10 CD- und 3 DVD Produktionen zur Vita der fünf Musiker: Sie spielten u.a. im Kulturpalast in Dresden, dem Gewandhaus zu Leipzig, im Kaiserdom in Frankfurt am Main sowie beim Internationalen Brass-Festival „Sauerland-Herbst“.



Die fünf sympathischen Profimusiker von CLASSIC BRASS präsentieren in ihrer mittlerweile 14. Konzertsaison das Programm »Music For Your Soul«. Musik kann so viel bewirken – sie kann beflügeln, glücklich stimmen, beruhigen, entspannen, Erinnerungen wachrufen u.v.m. – sie ist also Balsam für die Seele! Gönnen auch Sie sich zwei Stunden mal einfühlsamer, mal kraftvoller Musik auf allerhöchstem Niveau. In der Konzertpause werden zudem CDs und DVDs angeboten.

Der Eintritt ist frei. Um einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten wird gebeten.

Fotos: Classic Brass; Foto: Dr. Ralf Hinz / Ulm