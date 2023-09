Erste Wilnsdorfer Bildungsinsel in Gernsdorf feierlich eröffnet

(wS/hb) Wilnsdorf 25.09.2023 | Die erste Bildungsinsel im Gebiet der Gemeinde Wilnsdorf wurde am vergangenen Freitag, 22.09.2023, feierlich eingeweiht. Sie steht in Gernsdorf oberhalb der Drei-Eichen-Straße, an einem Waldstück mit schöner Aussicht auf Gernsdorf. Tomas Irle, Initiator und Ideengeber des Hilchenbacher Bildungsinsel e.V. erzählte im Rahmen der Einweihung etwas über die Entstehung des Vereins und die nunmehr vierzehnte Bildungsinsel.

Die Gernsdorfer Bildungsinsel hat gleich drei Paten. Das Familienzentrum St. Johannes Evangelist-Gernsdorf, die Bücherei Gernsdorf und den Heimat- und Wanderverein Gernsdorf e.V. Philipp Stahl, vom Heimat- und Wanderverein, hatte den Kontakt zum Verein Hilchenbacher Bildungsinsel e.V. aufgenommen und zusammen mit den Paten und Sponsoren das Projekt angestoßen. Unter der Leitung des Familienzentrum St. Johannes Evangelist-Gernsdorf werden die Erzieherinnen und Erzieher, die Kindergartenkinder bei ihrer kleinen Patenschaft begleiten.

Bei der Eröffnung standen die Kindergartenkinder im Mittelpunkt. Das Team der Bücherei überraschte die Kinder mit einer wunderschönen Mitmachgeschichte.

Anschließend sangen sie ein selbstgedichtetes Lied und enthüllten zusammen mit Bürgermeister Hannes Gieseler feierlich die Bildungsinsel. Dort umzingelten die Kinder den Bürgermeister, als dieser ein Bilderbuch aus dem eigenen Bücherbestand vorlas. Besonders freut es die Akteure der Bildungsinsel, dass die Finanzierung der Lesebank durch einen von der Bezirksregierung Arnsberg ausgestellten Heimatscheck und durch eine Spende aus Gernsdorf sichergestellt wurde.

Was verbirgt sich hinter dem Projekt Bildungsinsel? Der Hilchenbacher Bildungsinsel e.V. möchte Kinder, Bildung und Natur miteinander verbinden. An exponierter Stelle mit Blick in die Natur werden Lesebänke für Eltern und Kinder, inklusive einer Bücherkiste errichtet. Diese naturverbundenen Lesebänke sind mit Büchern gefüllt, welche die Besucher einladen sollen vor Ort zu lesen, Bücher auszuleihen oder zu tauschen.

Das Projekt ist aber nicht „nur“ ein generationenübergreifendes Leseerlebnis in der Natur, sondern hat sich als weiteres Ziel gesetzt, das soziale Engagement, die Eigenständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein von Kindern zu fördern. Das soll durch die Anleitung zur Übernahme „kleiner Verantwortungen“ im Rahmen der Patenschaft über die Bücherkiste erreicht werden.

Der Hilchenbacher Bildungsinsel e.V. möchte noch weitere Bildungsinseln in den benachbarten Kommunen und darüber hinaus aufstellen. Interessierte können sich an Tomas Irle als Geschäftsführer des Vereins wenden. Der Verein freut sich ebenso über neue aktive Mitglieder und Förderer.

Kontakt: Hilchenbacher Bildungsinsel

Tomas Irle Am Bühl 23 57271 Hilchenbach Telefon: 0175 / 5719725 Email : tomas@irle.com

Foto: Philipp Stahl