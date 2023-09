Feuerwehr musste ausrücken – Gasleitung bei Bauarbeiten in Buschhütten beschädigt

(wS/red) Kreuztal 14.09.2023 | Bei Bauarbeiten in Buschhütten in der Buschhüttener Straße wurde heute gegen 12:30 Uhr eine Gasleitung beschädigt. Die Kreuztaler Feuerwehr eilte zur Einsatzstelle und sperrte den Gefahrenbereich ab. Der zuständige Energieversorger wurde informiert, um weitere Maßnahmen zu ergreifen. Anwohner konnten in ihren Häusern bleiben, es wurde niemand verletzt.

Fotos: Joyce Krüger / wirSiegen.de

