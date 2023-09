Verkehrsunfall auf der A45 Abfahrt Wilnsdorf – Siegener Rettungshubschrauber Christoph 25 im Einsatz

(wS/red) Wilnsdorf 22.09.2023 | Auf der Autobahn A45 ereignete sich heute gegen 12:40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Siegen an der Ausfahrt Wilnsdorf.

Der Fahrer befand sich auf dem Abschnitt der A45, der von Haiger-Burbach in Richtung Siegen führt. Offensichtlich beabsichtigte er, die Autobahn an der Ausfahrt Wilnsdorf zu verlassen. Allerdings fuhr er stattdessen geradeaus knapp an mehreren Bäumen vorbei in die Wiese, überquerte die Fahrbahn zur Auffahrt Wilnsdorf und kam schließlich stark beschädigt im Grünen zum Stillstand.

Umgehend wurden Polizei, rettungsdienst und die Feuerwehr zum Unfallort gerufen, da zunächst unklar war, ob Betriebsstoffe ausliefen und ob es nötig sein könnte, den Fahrer zu befreien, falls er eingeklemmt wäre.

Zusätzlich zu den Rettungskräften landete der Rettungshubschrauber Christoph 25 aus Siegen direkt neben der Unfallstelle, um durch den Notarzt eine schnelle Erstversorgung des verunglückten Fahrers sicherzustellen. Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Verletzte schließlich mit dem Krankenwagen ins Jung-Stilling-Krankenhaus nach Siegen transportiert, um weitere medizinische Behandlung zu erhalten.

Glücklicherweise wurden bei diesem Einzelunfall keine weiteren Personen verletzt. Die Ausfahrt und die Auffahrt Wilnsdorf in Richtung Siegen mussten während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden. Das Fahrzeug, ein Dacia Duster, wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

