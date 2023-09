„Wahnsinn“: Die Party geht los – Siegerlandhalle stellt ihr Herbst-Winter-Programm vor

(wS/Si) Siegen 14.09.2023 | Sonntag (15. November) das Multitalent Arnd Zeigler, Deutschland Fußballmaniac, mit seinem Live-Programm „Wunderbare Welt des Fußballs“ zu Gast, tags darauf Schlagerqueen Beatrice Egli, die musikalisch volles Risiko eingeht und gesteht:

„Ich kann es kaum erwarten, bei meinem Konzert mit meinen Fans gemeinsam zu feiern.“ Und drei Tage später, 19. November, Herbert Knebels Affentheater, das doch glatt behauptet: „Fahr zur Hölle, Baby“ und frech auf die Frage „Gibt’s die wieder?“ antwortet: „Wir sagen „bäh?“, gab es uns jemals nicht?“ Drei geballte Veranstaltungen ganz nahe beieinander, besser könnte es das Programm der Siegerlandhalle für Herbst/Winter nicht widerspiegeln, das jetzt startet.

Der Veranstaltungs-Bogen in der Siegerlandhalle ist weitgespannt und startet so richtig durch im Oktober. Nach Bodybuilding „Evo Classic“ (7. Oktober), bei dem mit den Muskeln gespielt wird, kommt die grandiose Show „One Vision Of Queen feat. Marc Martel“ (8. Oktober). Eine stimmliche Reinkarnation des legendären Queen-Sängers Freddy Mercury kehrt auf die Bühne zurück. Eine Show, die ganz ohne Schnurbart, gelber Lederjacke oder anderen Accessoires auskommt. Der Kanadier Marc Martel ist einer der gefragtesten Freddy Mercury Interpreten weltweit.

Wer auf Party steht, der wird zwei Tage später (10. Oktober) es bei „Wahnsinn“ mit den besten Songs von Wolfgang Petry so richtig krachen lassen. Band, Tänzer und Solisten unternehmen eine

musikalische Zeitreise quer durch die deutsche Schlagerwelt, als gäbe es kein Morgen.

Ganz andere Töne schlägt Sasha an, der am 1. Dezember seine großen Hits und die Rock’n Roll-Songs seines Alter Egos Dick Brave in seinem Herzensprojekt „This Is My Time“ präsentiert.

Comedy-Star und Lehrersohn Bastian Bielendorfer (8. Dezember) kehrt nach Siegen zurück mit seinem neuen Programm, und Hundetrainer und TV-Liebling Martin Rütter wird seinem Publikum am 14. Dezember erklären, wie man Dogge und Pudel, Dackel und Mischling, die „Flötentöne“ beibringt, damit sie gehorchen.

Eine Neuauflage der Adventsgala „Christmas With Friends“ gibt es nach zwei Jahren Pause am 10. Dezember. Mit im Boot ist diesmal Kreiskantor Peter Scholl. Rund 120 Akteurinnen und Akteure werden in den großen Saal der Siegerlandhalle vorweihnachtlichen Glanz zaubern.

Kleiner Blick schon mal ins nächste Jahr: die traditionelle Hochzeits- und Festmesse ist am 13. und 14. Januar am Start und im März/April gibt sich die Comedy-Szene – mit Helge Schneider, Paul Panzer, Dieter Nuhr und Ingrid Kühne – sprichwörtlich die Bühnenklinke in die Hand.

Was wünscht das Hallen-Team im Herbst? „Willkommen in der Siegerlandhalle“ und empfiehlt, den Veranstaltungsflyer in Ruhe durchzulesen oder die Internetseite (www.siegerlandhalle.de) aufzurufen. Denn eines ist klar: „Es ist ganz sicher etwas für Sie dabei.“

Tickets für die Veranstaltungen sind erhältlich im Ticketshop der Siegerlandhalle sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Fotos: Siegerlandhalle