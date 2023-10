Mehrere nächtliche Pkw-Aufbrüche in Geisweid – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 06.10.2023 | In der heutigen Nacht (06. Oktober) sind mehrere geparkte Pkw im Bereich Geisweid geöffnet beziehungsweise aufgebrochen worden.

Vermutlich in der Zeit zwischen 00:00 und 02:00 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Täter im Bereich der Stahlwerkstraße und der Geisweider Straße Höhe Hausnummer 112 in mehrere Pkw ein. Bei einem Pkw wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Bei anderen Fahrzeugen konnten keine Beschädigungen festgestellt werden, so dass derzeit vermutet wird, dass die Autos unverschlossen waren. Zum erbeuteten Diebesgut liegen noch keine vollständigen Ergebnisse vor.

Im weiteren Umfeld konnte die alarmierte Polizei einen bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 29-Jährigen antreffen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass zurzeit der Tatverdacht gegen den 29-Jährigen hinsichtlich der aktuellen Diebstahlsdelikte nicht konkretisiert werden können.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 5 bitten daher Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden