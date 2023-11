„Advent an der Klosterscheune“ in Bruche

(wS/dia) Betzdorf 23.11.2023 | Kulinarisches und Chorkonzert: Hospiz-Team und Förderverein laden für den 3. Dezember ein

Das Jahr geht zur Neige, Weihnachten naht mit großen Schritten. Im Ökumenischen Hospiz Kloster Bruche wird diese hoffnungsvolle Zeit pünktlich zum ersten Adventssonntag, 3. Dezember, eingeläutet – und das gleich zweifach: Mit einem gemütlichen Nachmittag an den urigen Scheunen des ehemaligen Klostergeländes sowie mit einem Benefizkonzert in der Klosterkapelle.

Feierlich eröffnet wird der „Advent an der Klosterscheune“ gegen 14.30 Uhr mit klangvoller Unterstützung der Brucher Valentinsmusiker. Das 2003 gegründete Orchester ist benannt nach Bruder Valentin, der einst den Grundstein für eine lange musikalische Tradition im Kloster der „Missionare von der Heiligen Familie“ legte. Nach dem rundum gelungenen Apfelfest Anfang Oktober wollen der Förderverein und das Team des Hospizes den Besuchern auch diesmal wieder ein paar schöne Stunden bescheren. Bei Kaffee und Kuchen, Glühwein und Punsch, Kaltgetränken und Würstchen dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Darüber hinaus wird es an diesem Nachmittag auch ein Adventskonzert in der Klosterkapelle geben. Um 16.30 Uhr werden dort der Männergesangverein Frohsinn Bruche und der Kirchenchor Cäcilia Friesenhagen gemeinsam unter dem Dirigat von Paul Hüsch auftreten. Der Erlös kommt dabei der Hospizarbeit in der stationären Einrichtung in Bruche zugute.

Am Hospiz Kloster Bruche wird am 3. Dezember die Adventszeit eingeläutet – mit einem kleinen Basar an den Klosterscheunen und einem Benefizkonzert in der Kapelle.

Foto: Diakonie in Südwestfalen