Erfolgreiche Teilnahme an den Westfälischen Crosslaufmeisterschaften 2023

(wS/red) Siegen 14.11.2023 | Am 11. November 2023 fanden die Westfälischen Crosslaufmeisterschaften im malerischen Gysenbergpark in Herne statt – ein anspruchsvolles Terrain für die LGK-Athleten von Trainer Carsten Wunderlich. Die Strecken für die WU18, WU20 und MU18 erstreckten sich jeweils über 3,6 km und bestanden aus drei Runden über eine Wiese mit einem zunehmend steiler werdenden Berg, der im Verlauf des Rennens immer anspruchsvoller wurde.

Die WU18/WU20-Mannschaft beeindruckte erneut, indem sie wie schon 2022 den 2. Platz erreichte. Clara Fuchs sicherte sich in der WU20 den 7. Platz, Inga Buchner belegte in der WU18 den 12. Platz, und Lena Boch erreichte in der WU18 den 5. Platz.

Die MU18-Mannschaft erzielte einen herausragenden 1. Platz, wobei starke Einzelleistungen von Luis Merta (Platz 10), Jalon Frensch (Platz 5), Lasse Weigt (Platz 13) und Luca Nötzel (Platz 8) den Sieg sicherten. Die W15/14-Mannschaft erreichte einen respektablen 5. Platz, wobei Lea Fischer in der W15 den 8. Platz, Lotte Langosch in der W14 den 15. Platz und Lea Butzkamp in der W15 den 9. Platz belegten. Im M13-Bereich zeigte Sam Baranowski eine beeindruckende Leistung und sicherte sich den 6. Platz.

Die Veranstaltung war exzellent organisiert, und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebten eine großartige Atmosphäre. Die erschöpften, aber zufriedenen Gesichter der Athleten spiegelten die Intensität des Wettbewerbs wider.

v.l.n.r. Luca Nötzel, Jalon Frensch, Luis Merta und Lasse Voigt

