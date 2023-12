Bewegte Zeiten – Der AMC Burbach feierte seinen 70. Geburtstag und ehrte seine Clubmeister

(wS/amc) Burbach 04.12.2023 | Vom „Wilden Club“ der späten vierziger Jahre, mit der Gründung des AMC Burbach im Jahr1953, über das Internationale Siegerland Flughafen Rennen, bis hin zur führenden Historischen Rallye in NRW: Der AMC Burbach schaute auf 70 Jahre einer bewegten Club-Geschichte zurück. Beim Festabend am vergangenen Samstag ließ man die 70-jährige Vereinsgeschichte noch einmal Revue passieren und ehrte gleichzeitig auch seine aktiven Sportlerinnen und Sportler im Rahmen der Clubmeisterschaft.

Gut 100 geladene Gäste waren der Einladung des Vereins gefolgt und auch zahlreiche Ehrengäste ließen es sich nicht nehmen, dem AMC Burbach zum runden Geburtstag zu gratulieren. „Wir sind

stolz, einen Club mit einem solchen Teamgeist bei uns zu haben“, so der erste Vorstandsvorsitzende des ADAC Westfalen, Bernd Kurzweg, der gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden für Ortsclubs, Klaus Hasenpusch, den Weg von Dortmund ins südliche Siegerland auf sich genommen hatte, um dem Verein für sein langjähriges Engagement zu danken und auch der Bürgermeister der Gemeinde

Burbach fand lobende Worte. „Der AMC Burbach strahlt weit über die Gemeindegrenzen hinaus, nicht nur in die Region, sondern auch bundesweit“, sagte Christoph Ewers anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Motorsportclubs. „Wenn man sich überlegt, wie viele Fahrerinnen und Fahrer sogar international aktiv geworden sind, dann ist der AMC ein guter Botschafter der Gemeinde Burbach“, betonte Ewers im Interview mit Filmemacher Burkhard Bechtel im Film „Bewegte Zeiten“, der in einer Vorabfassung anlässlich der Gala des Motorsportclubs aufgeführt wurde.

„Es war und ist mir eine Herzensangelegenheit die Geschichte des AMC Burbach und vor allem der Menschen des Clubs aufzuarbeiten“, sagte Burkhard Bechtel, der sich als Journalist und Filmemacher

mit der Geschichte des Clubs aus dem südlichen Siegerland auseinandergesetzt hat. „Als aktives Clubmitglied seit mehr rund 50 Jahren war es mir ein wirkliches Anliegen die Geschichten der

Menschen zu erzählen, die den Clubs geprägt haben.“

Rund fünfzig Stunden Rohmaterial – von Fotos, über Schmalfilm bis hin zu zahlreichen Fernsehproduktionen – hat Bechtel dazu gesichtet, ausgewertet und in seinem Film „Bewegte Zeiten“ zusammengeführt. „Dazu kamen dann noch die Interviews mit den Zeitzeugen der verschiedenen Epochen; von den Gründungsmitgliedern bis zu den international erfolgreichen Rennfahrern, die inden mehr als zwanzig Jahren des Siegerland Flughafen Rennens auf der Lipper Höhe an den Start gingen.“

Vorgestellt wurde im Rahmen der 70-Jahr-Feier des AMC Burbach eine rund achtminütige Kurzfassung des Films. „Der Trailer sollte mehr oder weniger ein Appetithappen auf die geplante halbstündige Dokumentation darstellen, die im Jahr 2024 erscheinen wird und die alle Facetten des bewegten Clublebens beleuchten wird“, erklärte Burkhard Bechtel, der sich aktuell im Ausland befindet und sich ebenso wie Ford-Werkspilot und Clubmitglied Dirk Müller in einer Videogrußbotschaft an die Gäste der gestrigen Festgala wandte.

Zurück im „Hier und jetzt“ standen im Anschluss auf den Rückblick auf die Vereinshistorie der vergangenen 70 Jahre die Ehrungen der aktiven Sportlerinnen und Sportler für die abgelaufene Saison 2023 auf dem Programmplan. Auch in diesem Jahr waren über 40 Aktive für den AMC Burbach in den Sparten Kart- und Automobilslalom, SIM-Racing sowie im Oldtimer- und Orientierungssport unterwegs.

Den Auftakt machten traditionell die jungen Nachwuchsmotorsportlerinnen und -sportler des AMC Burbach Junior Team. Christian Kramer blickte vor dem Beginn der Ehrung nochmals auf die Erfolge

der abgelaufenen Kartslalomsaison zurück. „Vier VGS-Meister in der Einzelwertung und bereits zum achten Mal Mannschaftssieger“, freute sich der Sportleiter des AMC Burbach Junior Team über die Erfolge seiner Schützlinge. In der Einzelwertung der diesjährigen Clubmeisterschaft im Kartslalom hatte in diesem Jahr Jan Weis die meisten Punkte auf seinem Clubmeisterschaftskonto und sicherte sich somit den Titel des Clubmeisters 2023. Mit 118,08 Punkten verwies er damit den neuen Siegerlandmeister, Tim Schneider (115,27 Punkte), auf den zweiten Rang. Mit 113,60 Punkten folgte mit Mattis Kramer einer der jungen Piloten aus der kleinsten Altersklasse auf dem dritten Platz.

Insgesamt siebzehn Jungen und Mädchen hatten sich in diesem Jahr für die Clubmeisterschaft des AMC Burbach im Kartslalomsport qualifiziert.

Im weiteren Programmpunkt kamen die 14 qualifizierten Automobilslalompilotinnen – und piloten zur verdienten Ehrung für ihre Erfolge der Saison. Sowohl im ADAC Slalom Youngster Cup und der

Siegerlandmeisterschaft (VGS), als auch in der Deutschen Slalommeisterschaft war der AMC Burbach in der Saison 2023 vertreten. Ganz oben in der heiß umkämpften Meisterschaftstabelle stand einmal mehr Julian Schäffer, der sich mit 64,61 Punkten wieder Clubmeister des AMC Burbach nennen darf.

Der Sportleiter des AMC Burbach, der in diesem Jahr mit seinem Opel Corsa in der Deutschen Slalommeisterschaft unterwegs war, kämpfte sich in dieser Saison wieder an die Spitze zurück und entthronte damit die letztjährige Clubmeisterin Sabrina Obenlüneschloß, die sich in diesem Jahr mit einem Rückstand von rund 5 Punkten als beste Dame mit Rang 4 zufriedengeben musste. Der Titel des Vizemeisters geht in diesem Jahr an Elia Daub. Der junge Siegener war in diesem Jahr in der Nachwuchsserie des ADAC Slalom Youngster Cups sowie in der Siegerlandmeisterschaft am Start.

Mit 60,38 Punkten reichte es für den 16-jährigen Daub für den zweiten Rang, gefolgt von Luis Dolle, der mit einem knappen Rückstand von nur 0,75 Punkten auf dem dritten Platz landete. Genau wie sein direkter Kontrahent Elia Daub war auch der 16-jährige Luis Dolle im ADAC Slalom Youngster Cup am Start. Der Wanderpokal für den besten Nachwuchsfahrer ging in diesem Jahr ebenfalls an

den Elia Daub.

Als letzten Programmpunkt des abendlichen Ehrungsmarathons riefen die Moderatoren Sebastian Wauer und Luis Dolle die Siegerehrung im Oldtimer- und Orientierungssport auf den Plan. Sieben Aktive hatten die Kriterien für die diesjährige Clubmeisterschaft erfüllt und erhielten aus den Händen des Sportleiters Julian Schäffer ihre verdienten Auszeichnungen. Wenig überraschend heißt auch in diesem Jahr die alte und neue Clubmeisterin Nicole Jentsch.

Mit 51,12 Punkten und mit einem deutlichen Vorsprung von knapp 11 Punkten ließ sie auch in diesem Jahr ihren männlichen Konkurrenten nicht den Hauch einer Chance. Neben dem dritten Rang in der Gesamtwertung der

Westdeutschen Orientierungsmeisterschaft (WestOM) steht für die Leverkusenerin der Gesamtsieg im Rheinland Pokal auf ihrer persönlichen Saisonergebnisliste.

Für den zweiten Platz wurde mit 40,83 Punkten AMC-Vorsitzender Wilfried Bub geehrt, der damit den letzten Vizemeister Gerhard Jentsch mit 30,42 Punkten auf den dritten Platz verdrängen konnte.

Neben den Ehrungen der aktiven Sportlerinnen und Sportlern ließ es sich der ADAC-Vorstandsvorsitzende für Ortsclubs, Klaus Hasenpusch, nicht nehmen, langjährige Clubmitglieder für besondere Verdienste auszuzeichnen. So erhielt Karl-Heinz Land die Ehrennadel in Silber und Herbert Klein und Gerhard Jentsch durften sich über die Ehrennadel in Silber mit goldenem Kranz freuen.

Für 70 Jahre Mitgliedschaft im AMC Burbach und als Dank für die Mitwirkung bei der Geburt des Vereins im Jahre 1953 erhielt Gründungsmitglied Horst Müller vom AMC-Vorsitzenden Wilfried Bub einen Präsentkorb.

Was für den AMC Burbach in der kommenden Saison auf dem Plan steht, gab Wilfried Bub zum Ende des Ehrungsmarathons in einem kurzen Ausblick ins neue Jahr bekannt. „Unser erklärtes Ziel für die

neue Saison wird sicherlich sein, die Erfolge dieses Jahres nochmals zu toppen, obwohl dies ja schon fast nicht mehr möglich ist“, schmunzelte Bub. Traditioneller Saisonauftakt wird auch im nächsten Jahr

wieder die Clubinterne Orientierungsfahrt am Gründonnerstag sein und am 20. April heißt es „Start frei“ zur Orientierungsfahrt „Rund um den Freien Grund“. Am 4. Mai treffen sich die jungen Nachwuchssportlerinnen -und sportler zu ihrem Lauf zum ADAC Slalom Youngster Cup auf dem Gelände des Maxi Autohofs Wilnsdorf und einen Tag später findet an gleicher Stelle der 16. Maxi

Autohof Slalom statt. An Pfingsten richtet das AMC Burbach Junior Team wieder ihren beide Kartslalomläufe zur ADAC Westfalenmeisterschaft und zur VGS Siegerlandmeisterschaft aus und am 25. August bildet die 16. Siegerland Classic Oldtimerrallye wieder den Abschluss im sportlichen Veranstaltungskalender.

Fotos: AMC Burbach