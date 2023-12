Geisweider Bürgerfest: Rekordsumme von 5500 Euro für wohltätige Zwecke

(wS/dia) Siegen 19.12.2023 | Eine Rekordsumme in Höhe von knapp 5500 Euro erlöste dieses Jahr die Freie Evangelische Gemeinde Siegen-Geisweid mit ihrem Adventsmarkt und dem Kreativstand beim diesjährigen Geisweider Bürgerfest. Die Hälfte des Erlöses fließt in die Ukrainehilfe des Gemeindeverbunds. Mit den verbleibenden 2735 Euro unterstützt die Gemeinde traditionsgetreu die Wohnungslosenhilfe der Diakonie Soziale Dienste in Siegen.

So gehen je 500 Euro an das Bodelschwingh-Haus und das Geschützte Wohnen. In beiden Einrichtungen finden Männer mit einer Alkoholabhängigkeit ein Zuhause. „Im Geschützten Wohnen finanzieren wir mit dem Geld ein leckeres Weihnachtsbrunch und etwas Tabak für jeden. Mit den Bodelschwingh-Männern machen wir im kommenden Jahr von dem Geld einen schönen Ausflug“, freut sich Johannes Schmidt, Leiter der beiden Wohn-Einrichtungen. Für solche Sonderausgaben reiche in knappen Zeiten wie diesen das vorhandene Budget oft nicht aus. Der Rest des Geldes kommt dem Café Patchwork zugute. Auch hier weiß man schon genau, wofür man es verwenden wird: „Für die jährlichen Einkaufsgutscheine, die wir an Heiligabend an unsere Gäste ausgeben, hatten wir noch keinen Sponsor gefunden. Da kam diese überwältigende Spende von der FEG“, zeigt sich Hilla Middelüth, die im Café Patchwork arbeitet, überglücklich über diese große Unterstützung.

Günther Ankele von der FEG Siegen-Geisweid blickt gemeinsam mit seinen Kreativmitstreitern zufrieden auf die vergangenen Monate. Dass der Erlös einem so wichtigen Zweck zugute kommt, erfüllt ihn mit großer Freude. „Wir unterstützen die Arbeit der diakonischen Wohnungslosenhilfe seit Jahren. Hier wird ohne Vorbehalte jedem Menschen in Not geholfen – das ist christliche Nächstenliebe in ihrer reinsten Form. Dafür, dass wir hier mithelfen können, hat sich die Mühe wirklich gelohnt.“ Bereits seit Monaten haben Freiwillige der Gemeinde fleißig gebastelt, gewerkelt und Köstlichkeiten eingekocht oder gebacken, um wieder ein vielfältiges und umfangreiches Sortiment feilbieten zu können.

Die Wohnungslosenhilfe der Diakonie ist in vielen Bereichen auf Spenden angewiesen. „Wir brauchen Freunde, Förderer und Unterstützer wie die FEG Siegen-Geisweid, die uns regelmäßig mit Spenden unterstützen. Ohne sie könnten wir manche Angebote nicht so aufrechterhalten, wie wir dies tun“, so Dr. Michael Bräuer, Geschäftsführer der Diakonie Soziale Dienste gGmbH. Wer die Wohnungslosenhilfe ebenfalls unterstützen möchte, kann sich noch an der jährlichen Päckchenaktion beteiligen oder findet alle notwendigen Informationen zu den Spendenmöglichkeiten auf www.diakonie-sw.de.

Dankbar für die Spende der FEG Siegen-Geisweid zeigen sich Hilla Middelüth und Johannes Schmidt von der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Soziale Dienste.

