Marco Schwunk ist neuer Bürgermeister in Neunkirchen – Der Kämmerer und Beigeordnete setzte sich mit 89,82 Prozent der Stimmen durch

(wS/nk) Neunkirchen 04.12.2023 | Die Gemeinde Neunkirchen hat einen neuen Bürgermeister: Marco Schwunk (parteilos), der mit Unterstützung aller vier im Rat vertretenen Parteien angetreten war, hat die Wahl am heutigen Sonntag deutlich gegen Nina Lucke (parteilos) gewonnen. Der Kämmerer und Beigeordnete der Gemeinde Neunkirchen kam auf 89,82 Prozent der Stimmen. Auf die medizinische Fachangestellte Nina Lucke entfielen 10,18 Prozent.

Schwunk lag bei der Auszählung in allen 14 Wahllokalen vorn. 10.111 Bürgerinnen und Bürger waren zur Abstimmung aufgerufen, 2.576 gaben schließlich ihre Stimme ab. Damit lag die Wahlbeteiligung bei 25,48 Prozent. „Selbstverständlich nehme ich den Auftrag der Bürgerinnen und Bürger an. Ich werde den guten Kurs beibehalten, auf den die Gemeinde Neunkirchen während der vergangenen Jahren gebracht wurde“, freute sich Marco Schwunk nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses.

An diesem Kurs hat auch Schwunk selbst einen großen Anteil: Seit 2012 ist er Kämmerer der Gemeinde Neunkirchen. 2019 übernahm er die Funktion des Beigeordneten und war somit

Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Bis 2021 leitete er zudem den Fachbereich Finanzen.

Ferner ist der Eiserner Geschäftsführer der Kommunalen Betriebs-GmbH, also des Familienbads, und Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Heller Grund GmbH & Co.KG, die als Investorengemeinschaft für die Umgestaltung der Ortsmitte mitverantwortlich ist.

Der diplomierte Verwaltungs- und Betriebswirt ist außerdem mit der Haushaltsführung des Abwasserverbandes Hellertal (AVH) betraut.

Schwerpunkte sollen in den nächsten sieben Jahren im Bereich der schulischen Bildung, der Stadtentwicklung sowie in der Wirtschaftsförderung liegen. Für seine Amtszeit hat sich Marco

Schwunk zudem die Unterstützung des Ehrenamts, die Weiterentwicklung des Umwelt- und Klimaschutzes und einen ausgeglichenen Haushalt auf die Fahnen geschrieben. Als Vater dreier Kinder liegt ihm nicht zuletzt die Stärkung von Familien am Herzen: „Neunkirchen soll ein lebenswerter Wohnort und ein attraktiver Arbeitgeber bleiben“, betont Schwunk.

Als die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl im Otto-Reiffenrath-Haus verkündet wurden, war auch Schwunks Ehefrau Miriam vor Ort. „Meine Dank gilt nicht zuletzt meinen Freunden und meiner Familie, die mich in der Entscheidung, als Bürgermeister zu kandidieren, immer unterstützt haben“, so der künftige Verwaltungschef.

Eine Wahl war in Neunkirchen nötig geworden, weil der ehemalige Bürgermeister, Dr. Bernhard Baumann, sein Amt zum 1. Oktober auf eigenen Wunsch aufgegeben hatte und als Hauptgeschäftsführer zu den Bauverbänden NRW gewechselt war.

Nach dem Cyberangriff auf die Südwestfalen IT (SIT) war zunächst fraglich, ob die Bürgermeisterwahl zum festgelegten Zeitpunkt würde durchgeführt werden können. Der fehlende Zugriff auf wichtige Daten führte etwa dazu, dass die Wahlbenachrichtigungen von der kommunalen Datenverabeitungszentrale (kdvz) in Frechen auf den Weg gebracht und die Briefwahlunterlagen komplett händisch auf Papiervordrucken ausgestellt werden mussten. Die erste Einberufung der Wahlhelfer war glücklicherweise unmittelbar vor dem Angriff erfolgt, ansonsten wäre die Durchführung der Wahl noch komplexer ausgefallen.



Marco Schwunk, auf diesem Foto gemeinsam mit seiner Ehefrau Miriam zu sehen, ist neuer Bürgermeister von Neunkirchen. Er setzte sich gegen Nina Lucke mit 2.284 zu 259 Stimmen durch.