2. LK-Neujahrsturnier des Tennisparks Wilnsdorf – Favorit Schwaak zweimal siegreich

(wS/tw) Wilnsdorf 05.01.2024 | Während viele Siegerländer ihren Silvesterkater auskurierten, ging es am Neujahrstag beim 2. Neujahrsturnier des Tennisparks Wilnsdorf am dortigen Höhwäldchen bereits um die ersten LK-Punkte des neuen Jahres. Insgesamt traten 19 Akteure – darunter auch mehrere von außerhalb des Siegerlandes – in den Konkurrenzen Herren, Herren 40 und Damen zu dem Tagesturnier im Spiralmodus im Freizeitpark Wilnsdorf an. Bei einem derartigen Turnier hat im Regelfall jeder Spieler und jede Spielerin genau zwei Matches.

Der in der LK-Rangliste bestplatzierte Herren-Spieler, Bastian Schwaak (LK 8, TuS Ferndorf) wurde dabei seiner Favoritenstellung gerecht. In der ersten Auseinandersetzung gegen Sebastian Moos (LK 13, TV Sechshelden), behielt die einstige Offensivkraft des FC Hilchenbach nach wechselhaftem Verlauf knapp mit 6:4, 2:6 und 10:7 die Oberhand. Auch in seinem zweiten Match gegen Julian Griffel (LK 12, TC Siegen) musste Schwaak auf dem Teppichplatz lange kämpfen, um letztlich mit 5:7, 6:4 und 10:2 als Sieger die Halle verlassen zu können. In der Herren 40-Konkurrenz ging Florian Schweitzer (LK 18, Tus Johannland) zweimal als Sieger hervor. Zunächst setzte er sich gegen Andreas Mauk (LK 18, TC Wieland Wilnsdorf) mit 6:4 und 6:1 durch. Wenig später behauptete Schweitzer sich gegen Michel Stader (LK 16, TC Ludwigseck Salchendorf) mit 6:4 und 6:3.

Bei den Damen konnte keine Konkurrentin der klaren Favoritin Linda Bowater (LK, 14, SG DLR Köln-Porz) das Wasser reichen. Die erst zwei Tage zuvor 15 Jahre jung gewordene Kölnerin deklassierte im ersten Spiel Laura Jung (LK 19, TC Milstenau) mit 6:0 und 6:0. Im zweiten Match verpasste die hoffnungsvolle Teenagerin mit dem gleichen Resultat Verena Höfer (LK 18, TC Wilgersdorf) ebenfalls eine Lehrstunde.

Turnierleiter Thorsten Wroben (TC Wilgersdorf) zog nach etwa über elf Stunden Tennis am Stück ein sehr zufriedendes Fazit: „Toll, mit welchem Ehrgeiz die Spieler ihre Duelle am Neujahrstag bestritten haben. Ich habe mich gefreut, dass sie die Chance ergriffen haben, so früh wie möglich die ersten LK-Punkte in 2024 zu ergattern.”

Fotos: Thorsten Wroben, TC Wilgersdorf