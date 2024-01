Bad Laaspher Schaufenster – „Eine Stadt stellt sich vor“ – Anmeldung möglich.

(wS/bl) Bad Laasphe 19.01.2024 Die Vorbereitungen laufen und unter dem Motto „Eine Stadt stellt sich vor“ werden am 05. Mai teilnehmende Einzelhändler, Gewerbetreibende, Vereine und Institutionen wieder zeigen, was Bad Laasphe zu bieten hat.

Mit einem Blick hinter die Kulissen können Besucher die Vielfalt der Angebote und Produkte in den Geschäften kennenlernen. Und so wird das Bad Laaspher Schaufenster erneut ein Publikumsmagnet für Groß und Klein mit vielen bunten Facetten und einem tollen Rahmenprogramm. Parallel findet der Bad Laaspher Gesundheitstag statt. Mit dem Kneipp Verein steht hier die Gesundheit im Vordergrund. Die beliebte Automesse – immerhin die größte Wittgensteins – ist auch wieder mit dabei.

Der Anmeldezeitraum zum Bad Laaspher Schaufenster läuft bereits. Das entsprechende Formular findet sich auf der Homepage der TKS Bad Laasphe GmbH unter www.tourismus-badlaasphe.de oder vor Ort in der Tourist-Information. Weitere Informationen zum Event beimVeranstalter unter 02752 898.

Bad Laaspher Schaufenster

.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!