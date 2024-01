Bürgerbüro kann wieder alle Dienstleistungen anbieten

(wS/fr) Freudenberg 12.01.2024 | Personalausweise und Reisepässe werden ab 15. Januar 2024 in Freudenberg ausgestellt

Nach dem bereits seit Anfang dieser Woche An-, Ab- und Ummeldungen von Wohnsitzen wieder möglich sind, werden ab kommenden Montag, den 15. Januar 2024, alle Dienstleistungen vollständig im Bürgerbüro Freudenberg angeboten. Somit können auch Personalausweise und Reisepässe direkt im Rathaus beantragt werden.

Ein Besuch im Bürgerbüro ist weiterhin ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Eine Bearbeitung von Anliegen ohne Termin kann nicht erfolgen. Die

Terminvereinbarung kann online unter www.stadt-freudenberg.de, telefonisch unter 02734/43-236 oder persönlich an der Infozentrale im Rathaus erfolgen. Julian Lütz, I. Beigeordneter und Stadtkämmerer, bedankt sich nochmals bei der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain für die länderübergreifende Hilfe: „Durch die Unterstützung unserer Nachbarkommune wurden in den vergangenen zwei Monaten 82 Personalausweise und Reisepässe ausgestellt. Wir konnten mit Hilfe der Kolleginnen und Kollegen in Betzdorf für unsere Bürgerinnen und Bürger eine gute Interimslösung anbieten.“