Neue Postfiliale in Wahlbach eröffnet am 29.01.2024 in der ehemaligen Sparkassen-Geschäftsstelle

(wS/bu) Burbach 26.11.2024 | In Wahlbach gibt es ab Montag eine neue Postfiliale. Wie die Deutsche Post AG der Gemeinde Burbach jetzt offiziell mitteilte, wird am 29.01.2024 eine von der Post eigenbetriebene Filiale an der Gilsbacher Straße 1 in Wahlbach (Kreuzung Freier Grund-Straße / Gilsbacher Straße) im Gebäude der ehemaligen Geschäftsstelle der Sparkasse eröffnen. Die Post reagiert damit auf die Schließung des Standortes Freier-Grund-Straße 28 im Januar 2023. Es sei „trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, in Burbach einen neuen Partner zu gewinnen, in dessen Geschäft unsere Filiale betrieben werden kann“, heißt es in dem

Schreiben der Post, weshalb nun das eigenbetriebene Angebot geschaffen wird.

Die neue Filiale hat von Montag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Das Schild hängt bereits neben der Eingangstür, das Interieur steht. Am Montag eröffnet die neue Postfiliale an der Gilsbacher Straße 1 in Wahlbach. Foto: Gemeinde Burbach