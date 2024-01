NICOLE STAUDINGER – die „Schlagfertigkeits-Queen“ am Samstag, 27. Januar im Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle

(wS/si) Siegen 24.01.2024 | NICOLE STAUDINGER steht für alles, was Frauen stark macht. Sie ist achtfache Bestsellerautorin, Top-Speakerin, zertifizierte Trainerin und TV-Moderatorin. Auf der Bühne und bei Trainings geht es der vielseitigen Unternehmerin immer nur um eins: gestärktes, weibliches Selbstbewusstsein für ein selbstsicheres Auftreten.

NICOLE STAUDINGER präsentiert am Samstag, 27. Januar 2024, 20 Uhr, im Leonhard-Gläser-Saal ihre Lese-Show „Best of Kwien“. Ein unterhaltsamer Mix aus ihren Bestsellern „Schlagfertigkeitsqueen“, „Leicht gesagt“ und „Läuft schon!“. 2020 trat Nicole Staudinger in „Showtime of my live – Stars gegen Krebs“ auf. Als Botschafterin von Pink Ribbon liegt ihr das Thema Brustkrebs genauso am Herzen wie die Loyalität unter Frauen.

Ihr Motto: „Übers Herz in den Kopf“

Tickets sind erhältlich im Ticketshop der Siegerlandhalle, Buchhandlung MankelMuth in

Weidenau und Kreuztal sowie bei www.eventim.de .