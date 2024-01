Schnee sorgte für Unfälle im Kreis Siegen-Wittgenstein und Umgebung

(wS/ots) Siegen 15.01.2024 | Heftige Schneefälle haben seit gestern vormittag (14.01.2023) in Siegen-Wittgenstein für einige Einsätze der Polizei gesorgt. Bis zum heutigen Mittag rückten die Beamten allein zu 22 Verkehrsunfällen aus. Es blieb glücklicherweise immer bei Sachschäden.

In zwei Fällen kamen Pkw-Fahrer wegen der Straßenverhältnisse ins Schleudern. In der Körnerstraße in Siegen rutschte ein Postauto gegen einen anderen Pkw. In Bad Laasphe „In der Gasse“ endete die Fahrt vor einer Hauswand. Der Sachschaden lag bei beiden Verkehrsunfällen im unteren vierstelligen Bereich.

Darüber hinaus kam es an zahlreichen Steigungsstrecken zu Verkehrsbehinderungen, weil sich Lkw festgefahren hatten.

Durch die winterlichen Straßenverhältnisse kann es immer noch zu Störungen im Straßenverkehr kommen. Daher appelliert die Polizei an die Verkehrsteilnehmer: Bitte fahren Sie vorsichtig und kommen Sie sicher an ihr Ziel.

Foto: Joyce Krüger