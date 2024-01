Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach freut sich über neue Theke

(wS/hi) Hilchenbach 23.01.2024 | Im Rahmen der Vereinsförderung der Stadt Hilchenbach konnte der Siedlungsgemeinschaft Hilchenbach e. V. zur Erneuerung der Thekentechnik in ihrem Vereinsheim eine Summe von 5.000 Euro überreicht werden.

Stadtkämmerer Christoph Ermert und Lutz Heßelmann von der Sparkasse Siegen besuchten die Siedlungsgemeinschaft und informierten sich dabei über den Einsatz der Spende. Der 1. Vorsitzende der Siedlungsgemeinschaft, Olaf Wietschel, zeigte ihnen dabei die neue Theke, die bei einem Gesamtwert in Höhe von 13.800 Euro mit einem Eigenanteil von 8.800 Euro sowie der Förderung in Höhe von 5.000 Euro finanziert wurde.

Das Vereinsheim dient der Siedlungsgemeinschaft hauptsächlich für ihre Vereinssitzungen oder Feste. Aber auch für andere feierliche Anlässe kann es von

Mitgliedern oder Nicht-Mitgliedern gemietet werden. Interessierte können sich auf der Homepage des Vereins informieren: https://www.verband-wohneigentum.de/sg-siedlung-hilchenbach/ Verband Wohneigentum e. V. (verband-wohneigentum.de)

Termine in diesem Jahr sind zum Beispiel:

16. März – Rippchenessen (Anmeldung erforderlich)

1. Mai – 1.-Mai-Feier

10. bis 11. August – Sommerfest

3. November – Schlachtfest (Anmeldung erforderlich)

10. November – Laternenumzug

8. Dezember – Wichtelmarkt

„Die Fördermaßnahmen sind sehr wichtig für die weitere Vereinsarbeit und unterstützen somit auch die Attraktivität eines Vereins für die nächste Generation“, betonte Christoph Ermert und freute sich dabei über die gute Zusammenarbeit mit der Sparkasse Siegen.

Die Stadt Hilchenbach erhält von der Sparkasse Siegen jährlich einen Betrag für Zuwendungen an Drittorganisationen. Ein Teilbetrag in Höhe von 25.000 Euro soll den in Hilchenbach ansässigen und geschäftstätigen Vereinen zugutekommen, um kleine und mittlere Investitionen zu fördern.

Anträge können formlos bis zum 31. März und 30. September eines jeden Jahres bei der Stadt Hilchenbach eingereicht werden.

Fotos: Stadt Hilchenbach