50-Jähriger für zahlreiche Straftaten in den vergangenen Tagen verantwortlich

(wS/ots) Siegen 31.05.2024 | Ein 50-Jähriger ist aufgrund mehrerer Taten vorläufig festgenommen worden. Nach Entlassung beging er vermutlich sofort weitere Taten.

Der Mann wurde am Mittwochnachmittag (29. Mai) von Zeugen in der Koblenzer Straße dabei beobachtet, wie er versuchte, einen verschlossenen Fahrradunterstand gewaltsam zu öffnen. Er flüchtete vom Tatort, nur um fünf Minuten später in einem Einkaufsmarkt in der Leimbachstraße mehrere Flaschen Spirituosen zu klauen.

Seine erneute Flucht währte nur sechs Minuten, denn die zwischenzeitlich alarmierte Polizeileitstelle entsandte die Streife der Strategischen Fahndung in die Fluchtrichtung. Die Einsatzkräfte konnten den 50-Jährigen in Tatortnähe antreffen. Bei der Personenkontrolle fanden die Beamten unter anderem zwei Messer, davon ein verbotenes Einhandmesser.

Gegen den 50-Jährigen bestand zudem ein Waffentrageverbot, so dass ein weiterer Straftatbestand hinzukam. Im Rucksack des Mannes fand man neben den Schnapsflaschen eine entwendete Tankkarte sowie mehrere Sonnenbrillen. Ermittlungen ergaben, dass diese Gegenstände aus mehreren Pkw-Aufbrüchen stammten, die seit den Morgenstunden im Bereich der Koblenzer Straße verübt worden waren. Aufgrund dieser Erkenntnislage nahmen die Ordnungshüter den polizeibekannten 50-Jährigen zunächst vorläufig fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ die Kriminalpolizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft den Mann wieder auf freien Fuß. In der darauffolgenden Nacht kam es in Siegen-Weidenau im Bereich einer Tiefgarage in der Weidenauer Straße zu mindestens sechs weiteren Pkw-Aufbrüchen. Zudem kam es gegen ca. 07:38 Uhr zu einem Einbruchversuch in ein nahegelegenes Wohnhaus in der Weidenauer Straße. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Einbrecher um den noch flüchtigen 50-Jährigen handelte. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann auch für die Pkw-Aufbrüche in Frage kommen könnte. Die Ermittlungen hierzu laufen auf Hochtouren.

Aufgrund der neuen Tat beziehungsweise der möglichen Taten erfolgt erneut die Prüfung hinsichtlich der Erwirkung eines Haftbefehls.