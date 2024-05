Engagement mit Herz: Infoabend für ehrenamtliche Mitarbeit im Kinderhospizdienst – mach mit!

(wS/dk) Siegen 31.05.2024 | Wir suchen dich! – Ein Infoabend für ehrenamtliche Mitarbeit im ambulanten Kinderhospizdienst Siegen

Am kommenden Dienstag, den 4. Juni ab 19.00 Uhr wird es in den Räumen des ambulanten Dienstes bunt und unterhaltsam. Die Koordinatorinnen Verena Moczarski und Birgit Schneider laden gemeinsam mit ein paar Ehrenamtlichen

zu einem informativen und geselligen Abend ein.

Neben Informationen über den Dienst und die Kinderhospizarbeit im Allgemeinen gibt es auch genügend Zeit, mit denen ins Gespräch zu kommen, die schon seit vielen Jahren etwas machen, was unglaublich wertvoll und sinnstiftend ist: Familien in ihrem Zuhause Zeit zu schenken, die ein Kind mit einer lebensverkürzenden Erkrankung pflegen.

Dass dies bei weitem nicht immer traurig ist, sondern überaus bereichernd, wertvoll und voller Leben, und was es dafür braucht, darüber wird viel erzählt werden.

Die Koordinatorinnen freuen sich über jeden interessierten Besuch an diesem Abend, der dennoch unverbindlich ist. Eine Anmeldung unter siegen@deutscher-kinderhospizverein.de wäre schön. Spontane Besucher sind genauso Willkommen!

Sie finden uns in der Kinderklinik Siegen, Wellersbergstr. 60 (Haupteingang, 2. Stock).

Mehr Infos auch hier: www.deutscher-kinderhospizverein.de