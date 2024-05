Frontalzusammenstoß auf der Koblenzerstraße in Siegen: Sprinterfahrer verursacht Verkehrsunfall

(wS/red) Siegen 31.05.2024 | Am Freitagmorgen gegen 10 Uhr verursachte ein Sprinterfahrer einen Verkehrsunfall auf der Koblenzerstraße in Siegen. Der Fahrer befuhr die Koblenzerstraße von der Siegener Innenstadt kommend in Richtung Siegerlandhalle. Hier beabsichtigte er, nach links in die Wilhelm-Münker-Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 83-jährigen Mercedes-Fahrer, und es kam zum Frontalzusammenstoß.

