Fritz-Busch-Musikschule: 2. Platz für Annelie Misa Fleck beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“

(wS/si) Siegen 31.05.2024 | Die Siegener Musikschülerin Annelie Misa Fleck hat beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Musical“ den 2. Preis gewonnen.

Der Musikwettbewerb für die Nachwuchsförderung in Deutschland fand in diesem Jahr vom 16. bis 22. Mai mit mehr als 2.000 Teilnehmenden in Lübeck statt. Diese hatten sich dafür zunächst über die jeweiligen Regional- und Landeswettbewerbe qualifiziert. Die Schülerin aus der Gesangsklasse von Ikuko Jung-Mizugaki der Fritz-Busch-Musikschule stellte ihr Können in der Kategorie „Musical“ unter Beweis. Mit ihrem Auftritt überzeugte sie die Jury und erreichte 22 Punkte.

Ihre Stimme habe bereits bei den ersten Tönen berührt, so ein Jurymitglied.

Der Teilnahme an dem Bundeswettbewerb ging eine intensive Vorbereitung voraus. Bereits im August letzten Jahres wählte Annelie Misa Fleck die vorzutragenden Lieder mit ihrer Gesangslehrerin aus. Bei ihrem Auftritt präsentierte sie die drei Stücke „In My Dreams“ aus „Anastasia“, „Someone To Watch Over Me“ aus „Oh, Kay!“ und „The Music And The Mirror” aus „A Chorus Line“, die sie zu einer Soloaufführung von etwa 15 Minuten Länge verarbeitet hat. Die Klavierbegleitung übernahm die Pianistin Eiko Takahashi.

Die Schwierigkeit bestand für die Siegenerin darin, aus Songs unterschiedlicher Musicals eine eigene, zusammenhängende Performance inklusive selbst entworfenem Sprechtext und einer Tanzchoreographie zu entwickeln. Denn neben dem Gesang kommt es in der Kategorie Musical vor allem auch auf die Fähigkeiten im Bereich Tanz und Schauspiel an. Bei der Erstellung des Sprechtextes bekam Annelie Misa Fleck Unterstützung von Pierre Stoltenfeldt vom Bruchwerk Theater. Bei den Tanzeinlagen kam der Schülerin hingegen ihre langjährige Tanzausbildung zugute, sodass sie diese selbst choreographiert hat. Die Vorbereitungen für den Bundeswettbewerb dauerten insgesamt neun Monate. In dieser Zeit wurde intensiv geprobt.

Annelie Misa Fleck kam schon in frühester Kindheit in der Fritz-Busch-Musikschule mit Musik in Berührung, hat dort viele Jahre im Kinderchor gesungen und auch an vier Musicalproduktionen teilgenommen. Seit fünf Jahren nimmt sie Gesangsunterricht in den Bereichen Pop und Jazz. Wie talentiert sie ist, zeigt die vorherige Teilnahme am Bundeswettbewerb 2021, bei der sie ebenfalls den zweiten Platz belegte.



Die Siegener Musikschülerin Annelie Misa Fleck belegte beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Musical“ den 2. Platz. (Foto: Stadt Siegen)