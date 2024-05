Naturfreibäder: Saisonstart am 01. Juni klappt vorerst nur in Krombach

(wS/kr) Kreuztal 31.05.2024 | Damit ein Naturfreibad sicher genutzt werden kann, muss die Wassertemperatur bei mindestens 18 Grad Celsius liegen. Diese Voraussetzung erfüllte bei einer heutigen Überprüfung allerdings nur eines der drei Kreuztaler Naturfreibäder.

Das Bad in Krombach ist somit das einzige, das morgen am 01. Juni planmäßig in die Naturfreibadsaison starten kann.

Eichen und Ferndorf müssen sich noch ein bisschen von der Sonne aufwärmen lassen, bis es dort ebenfalls losgehen kann. Dazu werden täglich die Temperaturen gemessen und es wird nachgemeldet, sobald die Bäder öffnen können.

Symbolfoto