Kreativ-Workshops für Jugendliche: Kulturrucksack Siegen feiert 10-jähriges Jubiläum

(wS/si) Siegen 31.05.2024 | Passend zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Siegen feiert auch das beliebte Freizeitangebot „Kulturrucksack Siegen“ Geburtstag: Seit nunmehr zehn Jahren bietet er ein vielfältiges Programm im Bereich Kunst und Kultur für Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren an. Auch in diesem Jahr warten wieder spannende Angebote auf die jungen Siegenerinnen und Siegener.

Ob Kunst, Musik, Tanz, Theater oder Literatur: Gemeinsam mit Siegener Kinder- und Jugendeinrichtungen ist ein Angebot entstanden, dass den Jugendlichen gezielt einen Anreiz gibt, kreativ und künstlerisch aktiv zu werden und ihr Interesse an Kultur auszuleben. Besonders Kindern und Jugendlichen, die bisher nicht regelmäßig am kulturellen Leben teilhaben, soll der Zugang durch attraktive Angebote erleichtert werden. Hierfür werden jährlich Fördermittel vom Land NRW zur Verfügung gestellt.

Das diesjährige Programm orientiert sich – wie auch in den Jahren zuvor – an den Ideen und Wünschen der Kinder und Jugendlichen. Neben „Dauerbrennern“ wie dem Graffiti-Workshop, einem Tanz-Video-Projekt und dem Manga-Zeichenkurs stehen in diesem Jahr zahlreiche Kreativangebote auf dem Programm. So können die Jugendliche unter anderem singen, sich im Schauspiel probieren oder eigene Kunstwerke aus unterschiedlichsten Materialien gestalten. Kreativität und die Freude am Spielen stehen hierbei im Mittelpunkt. Aber auch die beiden diesjährigen Jubiläen sollen fester Bestandteil des Programms sein.

Insgesamt stehen 17 unterschiedliche Workshops bis zum Jahresende zur Auswahl. Alle Infos dazu gibt es im „Ferienspaß 2024“ der Stadt Siegen unter www.unser-ferienprogramm.de/ siegen, auf der Homepage des Kulturrucksacks des Landes NRW sowie im aktuellen Kulturrucksack-Siegen-Flyer. Dieser ist in den Siegener Kinder- und Jugendtreffs sowie in den Rathäusern Siegen, Weidenau und Geisweid zu finden. Alle Workshops sind kostenlos.

Zum Abschluss sollen in einer gemeinsamen Ausstellung Einblick in die Arbeiten und Ergebnisse der Workshops präsentiert werden. Diese ist für Januar 2025 in den Räumlichkeiten der VHS Siegen (KrönchenCenter) geplant.