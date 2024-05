Genussfreunde aufgepasst – Am 9. Juni heißt es wieder „kulinarisch wandern“!

(wS/hi) Hilchenbach 29.05.2024 | Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre auf dem Jung-Stilling Rundweg in Grund und auf dem Löffelpfad in Helberhausen, findet in diesem Jahr am Sonntag, 9. Juni, erstmalig die Kulinarische Wanderung auf dem Kalorienpfad rund um die Breitenbachtalsperre statt.

Hierzu lädt die Touristik-Information der Stadt Hilchenbach in Zusammenarbeit mit vielen ortsansässigen Vereinen und Gastronomen herzlich ein.

Die Wanderroute erstreckt sich über elf Kilometer durch die wunderschöne Landschaft Hilchenbachs. Die Gastgeber laden an zehn Stationen zur Rast ein und bieten allerlei regionale Köstlichkeiten an: frisch gegrillte Bratwürstchen, Waffeln vom Holzofeneisen, leckeren Kuchen, Frühkartoffeln mit Paprika-Dipp, Falafel-Wraps, Pizza, Eis, Maiskolben mit Kräuterbutter, Kartoffel- und Schmalzbrote aber auch leckeren Apfelsaft, verschiedenen Weine und Spirituosen, Cocktails, Landbier und diverse andere Kaltgetränken – um nur einiges zu nennen. Mit dabei sind das Gasthaus Pampeses, Ciao Italia, Eiscafe Cortina, Café Herzstück (ab 14:00 Uhr), Gasthof Engelbert, die Eintracht-Chöre Helberhausen, die Treckerfreunde und der Kleintierzuchtverein Helberhausen, die Weinhandlung Baur, Obst- und Gemüsezentrale Schneider, DaHeim – Dahlbrucher Heimatverein e.V., DaChor, der SGV Hilchenbach, TV Allenbach, Initiative Zukunft im Alter und Rikscha Team der Stadt Hilchenbach sowie Keppels Früchtchen.

Die „Kulinarische Wanderung“ beginnt ab 10:00 Uhr und endet gegen 17:00 Uhr Wanderinnen und Wanderer können ab 10:00 Uhr selbstbestimmt und individuell starten und entscheiden, wo und vor allem wie lange sie Rast machen möchten. Anreisemöglichkeiten bestehen mit dem Auto, mit der Rothaarbahn R93, mit dem Bus oder am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem an den Parkplätzen P1-7 in der Hilchenbach-Stadtmitte, am Besucherparkplatz der Breitenbachstalsperre sowie am Parkplatz unterhalb des Staudamms. Die Speisen und Getränke sind an den Stationen vor Ort zu zahlen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Erstmalig ist es in diesem Jahr möglich auch barrierefrei an der Kulinarischen Wanderung teilzunehmen. Der fünf Kilometer lange geteerte Rundweg um die Talsperre kann hierfür bestens genutzt werden. Allerdings werden hierbei nur vier Stationen angesteuert. An der Station 8 werden für Personen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, kurze Rikscha-Fahrten angeboten.

Als kleiner Höhepunkt gibt es für die Kinder dieses Jahr wieder eine Mitmach-Aktion in Form einer Stempelkarte. An jeder Station kann man einen Stempel ergattern. Am Ende der Wanderung können die Kinder ihre ausgefüllte Stempelkarte (mindestens 5 Stempel) bei der Touristik-Information abgegeben und erhalten eine kleine Überraschung (nur so lange der Vorrat reicht).

Des Weiteren ist bitte darauf zu achten, dass die Breitenbachtalsperre eine Trinkwassertalsperre ist! Der Wasserverband weist darauf hin, dass das Betreten der Flächen zwischen Rundweg und Talsperrenufer strengstens verboten ist!

Bei Unwetterwarnung oder starkregen fällt die Wanderung aus! Tagesaktuelle Infos

gibt es auf www.hilchenbach.de

Alle Informationen zur Wanderung sowie eine Übersichtskarte sind in einem Faltblatt

zusammengefasst, das in der Touristik-Information, im Rathaus sowie bei allen

Teilnehmenden Vereinen und Gastronomen ausliegt. Außerdem kann der Flyer auch im

Internet auf der Seite der Stadt Hilchenbach unter www.hilchenbach.de als Dokument

heruntergeladen werden. Die Stempelkarte für die Kinder (bis 14 Jahre) liegt ebenfalls in der

Touristik-Information aus. Zusätzlich ist die Karte sowie der Flyer auch am Veranstaltungstag

vor Ort an den einzelnen Stationen erhältlich.

„Erleben Sie einen kurzweiligen Wandertag auf dem Kalorienpfad und lassen Sie sich an den

verschiedenen Stationen kulinarisch verwöhnen“, lädt das Team der Touristik-Information zu

diesem Wanderhöhepunkt im Hilchenbacher Veranstaltungskalender ein.