Matinée mit Horn und Orgel am 9. Juni um 10:45 Uhr in St. Joseph

(wS/de) Siegen 31.05.2024 | Am Sonntag, den 9. Juni erklingt im Anschluss an die 9:45-Uhr-Messe in St. Joseph, Weidenauer Straße 23, ab ca. 10:45 Uhr eine Matinée mit Horn und Orgel.

Der Solo-Hornist der Philharmonie Südwestfalen Grigory Yakubovich und Jens Schreiber, Organist an der evangelischen Stadtkirche in Hilchenbach, spielen barocke Werke von J. S. Bach, G. Ph. Telemann und A. Corelli.

Der Eintritt ist frei.