Verletzungen und Niederlagen: JKG Siegerland auf der Kippe zum Abstie

(wS/jfs) Siegen 31.05.2024 | Auch nach 3 Kampftagen keine Punkte + Ersatzgeschwächt gab es gegen Bochum und Walheim wenig entgegenzusetzen

So langsam wird es eng um die JKG Siegerland mit dem Klassenerhalt. Nach sechs Niederlagen in sechs Begegnungen rückt das Saisonziel, die Klasse zu halten, in weite Ferne. Die Ausfälle machen der Mannschaft zu schaffen, zumal man nicht beliebig auf die jungen und zum Teil zu unerfahrenen Kämpfer der zweiten Mannschaft zurückgreifen kann und möchte.

Diese wären nämlich ab dem zweiten Einsatz für die Bezirksligamannschaft gesperrt. Also fuhr man mit einem eher sehr übersichtlichen Kader nach Bochum und war über den Ausgang (3:7 gegen Hertha Walheim / 1:9 gegen PSV Bochum) nicht unbedingt überrascht. Zudem gab es in der Begegnung der beiden Gästemannschaften zwei Verletzte zu beklagen, die nicht mehr eingesetzt werden konnten. Hertha Walheim gewann die ersten drei Gewichtsklassen, wobei Tohir Zaribekov – eigentlich ein 73-kg-Kämpfer – im Halbschwergewicht eingesetzt werden musste und so im Eröffnungskampf chancenlos blieb.

Ein Funke Hoffnung keimte dennoch auf, denn Komron Galberdiv (+90 kg) und Marvin Joest (-81 kg) gewannen im Golden Score und sorgten für den 2:3-Anschluss. In Durchgang zwei siegte nur noch Marvin Joest. Zu allem Überfluss verletzten sich Nils Becker und Tohir Zaribekov, die somit gegen den PSV Bochum ausfielen. Damit war auch klar, dass es gegen die Hausherren nicht besser werden würde. Bei zwei unbesetzten Gewichtsklassen holte lediglich Komron Galberdiv den Ehrenpunkt. In vier Wochen treffen die Siegerländer auf den ebenfalls bisher punktlosen Remscheider TV sowie den Titelaspiranten SUA Witten III.