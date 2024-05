Sport, Spiel und Hilfe gegen Blutkrebs: Das Kredenbacher Vereinsfest lädt ein

(wS/red) Kreuztal 31.05.2024 | Die in Kredenbach ansässigen Sportvereine SpVg Kredenbach/Müsen und TV Kredenbach-Lohe laden am 7. und 8. Juni zur diesjährigen Ausgabe des Vereinsfests „Kredenbacher Sommersause“ auf den Sportplatz in Kredenbach ein. Neben den sportlichen Aktivitäten steht in diesem Jahr auch der Kampf gegen Blutkrebs auf dem Programm. So haben die Besucher die Möglichkeit, am Samstag, den 8. Juni, einen Selbsttest zur Typisierung der DKMS durchzuführen. An einer gesonderten Station stehen nach Ausfüllen eines Fragebogens Selbsttests für einen Wangenabstrich zur Verfügung. Die Testkits werden im Anschluss an die DKMS versandt und dort ausgewertet, ehe die Aufnahme in die Stammzellenspender-Liste erfolgt. Die Sportvereine erhoffen sich zahlreiche Besucher und eine rege Teilnahme an der Typisierung.

Sportlich erwartet die Besucher am Freitag, den 7. Juni, ab 17:00 Uhr das Fußballturnier der Altherren. Wenig später steht zudem noch ein Wikingerschach-Turnier auf dem Programm. Der Samstag startet mit zahlreichen Jugendspielen ab 10:00 Uhr morgens. Auch der „TKL Beach Cup“ wird in diesem Jahr wieder auf der Beachvolleyballanlage des Sportplatzes am Kellershain ausgetragen. Ab Mittag findet zudem noch ein Hobbyturnier auf dem Fußballfeld statt. Abseits der sportlichen Programmpunkte wird den Besuchern kulinarisch Verschiedenes geboten, auch die Unterhaltung für Jung und Alt kommt nicht zu kurz.