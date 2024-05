PKW gegen LKW – Verkehrsunfall an der Hauptkreuzung in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 31.05.2024 | Am Freitagnachmittag gegen 15:35 Uhr kam es an der Hauptkreuzung in Kreuztal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Der Fahrer eines Opel Crossland beabsichtigte, aus dem Gelände der Aral-Tankstelle nach links auf die Marburger Straße in Fahrtrichtung Fellinghausen abzubiegen und übersah dabei offenbar einen vorfahrtsberechtigten LKW. Der PKW kollidierte frontal mit der Seite des LKW.