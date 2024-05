PM Aktives Museum Südwestfalen und Rotary Club Siegen – Unterstützung des AMS

(wS/ak) Siegen 29.05.2024 | Anlässlich des Festjahres „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ nahm der Rotary Club Siegen 2021 Kontakt zum Aktiven Museum Südwestfalen (AMS) auf. In den letzten drei Jahrzehnten entwickelte sich das Aktive Museum Südwestfalen von einer reinen Gedenkstätte an die zerstörte Synagoge hin zu einem Museum, das bis zum heutigen Tag ständig erweitert wird. Und so befindet sich das AMS auch zurzeit in einem umfangreichen Umbau- und Erneuerungsprozess.

Diese Entwicklung begleitet der Rotary Club Siegen, indem er die bessere Erkennbarkeit des Museums nach außen finanziell unterstützt. Die Wahrnehmung der Einrichtung wird beispielsweise durch das Anbringen hochwertiger Schriftzüge an der Süd- und Ostseite der Fassade deutlich erhöht. „Das Aktive Museum Südwestfalen ist ein wichtiger Baustein der Erinnerungskultur unserer Region. Gerne setzen wir uns dafür ein, dass das AMS den bereits beschrittenen Weg erfolgreich fortsetzt“, so Axel Körver vom Rotary Club Siegen.



Prof. Volker Stein, RC Siegen, Dr. Jens Aspelmeier, Aktives Museum Südwestfalen, Axel Körver, RC Siegen (v. l.)