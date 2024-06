Polizei warnt vor Taschendiebstahl

(wS/ots) Kreis Siegen-Wittgenstein 06.06.2024 | Derzeit häufen sich die Zahlen der Taschendiebstähle. Alleine in den letzten beiden Tagen nahm die Polizei im Kreisgebiet zwölf Anzeigen in diesem Zusammenhang auf, davon fünf Mal in Siegen, zwei Mal in Bad Berleburg und weitere Fälle in Wilnsdorf, Kreuztal und Netphen. Auch zwei Taten aus Wenden und Köln gelangten hier zur Anzeige.

Oftmals ist es für die Geschädigten aber mit dem Verlust der Geldbörse noch nicht getan. Die Täter versuchen immer wieder, geklaute Geldkarten betrügerisch zum Einsatz zu bringen. Entweder geschieht dies am Geldautomaten, wenn die PIN mitgeführt oder eine PIN-Eingabe zuvor beobachtet wurde, oder aber im Lastschriftverfahren, wo nicht in jedem Fall eine PIN-Eingabe erforderlich ist.

Die Polizei warnt daher: Tragen Sie Ihre Geldbörse so, dass kein einfacher Zugriff darauf möglich ist. Verschließen Sie Handtaschen und lassen Sie die Tasche nicht aus den Augen. Bereits ein kleiner Augenblick der Unaufmerksamkeit reicht den Tätern oftmals, um an das Portemonnaie zu kommen.

Erstatten Sie schnellstmöglich Anzeige bei der Polizei. Diese führt dann zeitnah eine Sperrung der Karte im Lastschriftverfahren durch – dies erfolgt nämlich nicht immer bei der Sperrung der Karte über die üblichen Rufnummern der Kartensperrung.

Bewahren Sie nicht die PIN der Kreditkarte bei der Karte selbst auf – das macht es den Tätern leicht.

Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention rät daher: Augen auf – Tasche zu.

Symbolbild