Ein 55-jähriger Ganove hatte gleich mehrfach „lange Finger“

(wS/ots) Freudenberg 23.07.2024 | Am gestrigen Montagmorgen (22. Juli) erhielt die Polizei gegen 11:00 Uhr über Notruf Kenntnis von einem schiefgegangenen Trickdiebstahl in Freudenberg. Ein Mann hatte in einem Discounter im Bereich der Bahnhofstraße eine ältere Kundin in ein Gespräch verwickelt. Dabei versuchte er der Frau Geldscheine aus dem mitgeführten Portemonnaie zu entwenden. Dies fiel jedoch auf; der 55-Jährige ließ die Geldscheine fallen und flüchtete aus dem Laden. Kurze Zeit später traf der Freudenberger Bezirksdienst der Polizei im Bereich einer Bushaltestelle auf einen Mann, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Im Rahmen der Personenkontrolle wurde auch der mitgeführte Rucksack durchsucht. Hier konnten zwei Parfümflaschen aufgefunden werden.

Weiterer Ermittlungen ergaben, dass diese kurz zuvor aus einer Parfümerie in Freudenberg entwendet worden sind. Dort war der Diebstahl noch gar nicht bemerkt worden. Das Parfüm im Wert von über 250 Euro wurde anschließend wieder dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Gegen den 55-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei gleich in zwei Fällen.

