Zwei Tote bei vermutlich verbotenem Rennen auf der A44: Insassen verbrannten in einem Porsche

(wS/ots) Dortmund 25.07.2024 | Auf der Autobahn 44 sind am Mittwoch (24.7.2024, 20.15 Uhr) zwei Insassen eines Porsche vermutlich bei einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei und eines für die Aufnahme von schweren Verkehrsunfällen spezialisierten Teams verlor der Porsche-Fahrer auf der A44 in Richtung Kassel am Autobahnkreuz Dortmund / Unna bei hohem Tempo die Kontrolle und schoss von der linken Fahrspur der A44 auf eine Parallelfahrbahn in Richtung A1/Köln.

Der Porsche durchschlug mehrere Bäume und ging sofort in Flammen auf. Die beiden bisher nicht eindeutig identifizierten Insassen verbrannten dabei.

Das zweite an dem Rennen beteiligte Auto flüchtete. Zu diesem Pkw liegen Zeugenhinweise vor. Die Polizei ermittelt zu dem oder den Insassen. Weitere Angaben sind dazu aktuell nicht möglich.

Die Feuerwehr betreute an der Unfallstelle die Zeugen und Ersthelfer, die mitansehen mussten, wie der Porsche ausbrannte.

Die Polizei sperrte die Autobahn 44 für die Unfallaufnahme. Die Strecke ist inzwischen wieder frei. Gesperrt war die Auffahrt zur A1 bis 07.30 Uhr.

Wir berichten nach.