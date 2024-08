Ralph Caspers liest zugunsten des Deutschen Kinderhospizverein e.V. in Olpe

(wS/dhv) Olpe 06.08.2024 | Warum Lesen eine Superkraft ist? Das beantwortet der Moderator, Autor, Drehbuchautor, Schauspieler und Botschafter des Deutschen Kinderhospizverein (DKHV e.V.) Ralph Caspers am Montag, 26. August, um 15 Uhr bei einer ganz besonderen Familienlesung in Olpe.

Die Lesung zu Gunsten des DKHV e.V. mit Ralph Caspers ist nicht nur für kleine Zuhörer geeignet und findet im „Cineplex“- Kino in Olpe statt.

Unterstützt wird die Familienlesung von der Buchhandlung „Dreimann“ in Olpe: „Wir finden die Arbeit des Deutschen Kinderhospizvereins absolut unterstützenswert. Da war es selbstverständlich, dass wir unser Knowhow in Sachen Lesungen zur Verfügung stellen“, unterstreicht Buchhändler Georg Spielmann. Und auch Stefan Brögeler vom Olper „Cineplex“ freut sich sehr auf die Lesung: „So ein Event ist immer etwas ganz Besonderes.

Wir freuen uns schon und hoffen, dass unser großer Kinosaal voll besetzt sein wird.“

Ralph Caspers kennen viele aus „Der Sendung mit der Maus“ und „Wissen macht Ah“. Hier schafft er es, komplexe Themen auf verständliche und vor allem unterhaltsame Weise zu vermitteln. Caspers, geboren am 18. Januar 1972 auf dem indonesischen Teil der Insel Borneo, studierte an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Seit den 1990er Jahren arbeitet er als Fernsehmoderator und hat zahlreiche Auszeichnungen für seine Arbeit erhalten. Außerdem hat er mehrere Bücher veröffentlicht, in denen er realistische Alltagssituationen mit fantastischen Elementen verwebt und so das Leben auf anrührende, lustige und verblüffende Weise einfängt. Caspers ist außerdem bereits seit 2009 Botschafter des DKHV e.V.. „Lernen und Lesen können Spaß machen“, sagt Caspers auf der Homepage seines Verlages „Thienemann“ über die Superkraft Lesen. „Ich nenne das den Leberwursteffekt.“ Was das ist? Die Antwort gibt´s in Olpe.

Ralph Caspers liest aus drei Büchern:

Wenn Glühwürmchen morsen: Aus alltäglichen Situationen macht er Geschichten zum Staunen und Träumen. Zum Beispiel von Greta, die einfach behauptet, sie könne fliegen − und es dann tatsächlich tut!

Lumpi räumt sein Körbchen auf und stellt sein Lieblingsbuch ins Regal. Darin geht es um einen Bösewicht, der wie ein Schatten durch die Gegend huscht und allen einen gehörigen Schrecken einjagt. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt, aber das Phantom ist immer schneller als Lumpi. Als er seinen Verfolger endlich zu fassen bekommt, erlebt Lumpi eine große Überraschung.

Alle Fakten kurz und knackig:

Die Lesung mit Ralph Caspers im Cineplex Olpe dauert ca. zweimal 45 Minuten mit einer 15-minütigen Pause. Einlass ist ab 14 Uhr, Start 15 Uhr, Ende ca. 17 Uhr.

Im Anschluss an die Lesung signiert Ralph Caspers Bücher im Foyer. Kostenfreie Tickets (um eine Spende für die Arbeit des Deutschen Kinderhospizverein e.V. wird gebeten) gibt´s bei der Dreimann Buchhandlung und im Cineplex Olpe.

Zum Verein:

Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. (DKHV e.V.) wurde 1990 von betroffenen Familien gegründet. Der Verein ist Wegbereiter der Kinderhospizarbeit in Deutschland. Mit ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten bundesweit an mehr als 30 Standorten begleitet und unterstützt er Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und deren Familien. Mit über 140 hauptamtlichen und mehr als 1.300 ehrenamtlichen Mitarbeitenden unterhält der DKHV e.V. seine zentrale Geschäftsstelle im Haus der Kinderhospizarbeit in Olpe. Unter seinem Dach bietet die Deutsche Kinderhospizakademie jährlich mehr als 50 Seminar-, Begegnungs- und Bildungsangebote für betroffene Familien, ehrenamtliche Begleiter und Interessierte an.

Der Verein ist eine bundesweite Fachorganisation und vertritt als solche die Interessen zahlreicher ambulanter und stationäre Kinder- und Jugendhospizangebote mit dem Ziel die Kinder- und Jugendhospizarbeit und deren Strukturen zu stärken. Darüber hinaus thematisiert der DKHV e.V. die Lebenssituation, das Sterben und den Tod von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung in der Öffentlichkeit.

