Herbstübungen der Freiwilligen Feuerwehren – Auftakt am 28.09.2024 in Gilsbach mit den Einheiten Gilsbach und Lippe

(wS/bu) Burbach 20.09.2024 | „Allzeit bereit“ ist zwar die Grußformel der Pfadfinder, inhaltlich aber gilt dieses Credo auch für die Feuerwehren. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, investieren die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden der Burbacher Feuerwehren ganzjährig viel Zeit. Die traditionellen Herbstübungen sind für di Bereitschaft und Leistungsüberprüfung der Einheiten indes von besonderer Bedeutung. Nun stehen die Termine fest:

Samstag, 28.09.2024, um 14 Uhr in Gilsbach (Einheiten Gilsbach und Lippe),

Samstag, 12.10.2024, um 13 Uhr in Niederdresselndorf (Einheiten Nieder- und Oberdresselndorf),

Samstag, 12.10.2024, um 15 Uhr in Burbach (Einheiten Burbach und Wahlbach) und

Samstag, 19.10.2024, um 14 Uhr in Würgendorf (Einheiten Würgendorf und Holzhausen).

Die Feuerwehren treten an dem jeweiligen Feuerwehrgerätehaus an und werden von dort zum vorbereiteten Übungsort ausrücken.