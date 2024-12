27. Vorweihnachtliches Konzert am Sonntag, 15.12.2024 in der Kreuzkirche Kreuztal – Martin-Luther-Straße

(wS/red) Kreuztal 07.12.2024 | Am Sonntag, den 15. Dezember 2024, lädt der Gemischte Chor Intermezzo aus Kreuztal-Langenau zu einem stimmungsvollen vorweihnachtlichen Konzert in die evangelische Kreuzkirche Kreuztal ein. Das Konzert beginnt um 17:00 Uhr.

Neben Intermezzo dürfen sich die Besucher auf den MGV Elben 1931 e.V. unter der Leitung von Volker Arns freuen. Am Piano begleitet Anja Braun-Pfeiffer, die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Anja Koch. An der Orgel wird Günter Schürmann aus Bornheim die Gäste begeistern. Für die passenden besinnlichen Momente sorgen Lesungen von Bärbel Kaiser und Werner Stettner.

Das Konzert verspricht einen abwechslungsreichen Abend mit einem festlichen Mix aus Musik und Texten, die die Vorfreude auf Weihnachten wecken.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf und an der Abendkasse für 15 Euro erhältlich, Schüler und Studenten zahlen ermäßigte 7 Euro. Die Platzwahl ist frei.

Tickets können direkt bei allen Sängerinnen und Sängern von Intermezzo erworben werden. Alternativ stehen für Bestellungen folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung:

Telefon: 02732 21671 oder 02732 791212

oder E-Mail: intermezzo-langenau@gmx.de

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Plätze und lassen Sie sich dieses besondere Konzert in der Adventszeit nicht entgehen!



