Nach Auffahrunfall im Kreisverkehr Bundesstraße 54/ Landesstraße 911 in Burbach: Eine Person leicht verletzt

(wS/ots) Burbach 18.12.2024 | Im Kreisverkehr Bundesstraße 54/ Landesstraße 911 in Burbach ist es am Dienstagmorgen (17.12.2024) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen waren ein 67-jähriger Mofa-Fahrer und ein 39-jähriger Lkw-Fahrer auf der B54, aus Richtung Anschlussstelle Haiger/Burbach kommend, unterwegs. Beide fuhren hintereinander in einen Kreisverkehr. Als der Lkw-Fahrer an der ersten Ausfahrt in Richtung L911 abbiegen wollte, übersah er den weiterhin vor ihm fahrenden Mofa-Fahrer. In der Folge stürzte der 67-Jährige und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Mofa wurde von den Beamten sichergestellt.

Da der 39-jährige Lkw-Fahrer aus Kroatien keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

