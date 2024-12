Orgelmatinée zum Advent am 8. Dezember in St. Joseph

(wS/hml) Siegen 02.12.2024 | In der Matinée am 8. Dezember spielt Helga Maria Lange (Orgel) im Anschluss an die 9:45 Uhr-Messe ab circa 10:45 Uhr in St. Joseph, Weidenauer Straße adventliche Werke von G.F. Händel, J.S. Bach, A. Guilmant, Max Reger und L. Kleesattel (*1959).

Eintritt frei – eine Spende ist willkommen