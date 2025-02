36-Jähriger vorläufig festgenommen

(wS/ots) Siegen 17.02.2025 | Am Sonntagabend (16.02.2025) haben Polizisten einen 36-jährigen Mann in Siegen-Weidenau vorläufig festgenommen.

Der junge Mann hatte sich gegen 21:00 Uhr Zutritt zu der Garage eines Einfamilienhauses in der Ludwigstraße verschafft und machte sich an einem abgestellten PKW zu schaffen. Glücklicherweise schlug die dortige Überwachungskamera an, weshalb der Eigentümer der Garage auf den Unbekannten aufmerksam wurde.

Im Verlauf ließ der Täter von dem Auto ab und flüchtete. Er konnte jedoch durch beherztes Eingreifen des Zeugen aufgefordert werden, stehen zu bleiben.

Neben einem mitgeführten Werkzeugkoffer, den der Tatverdächtige am Tatort zurückließ, fanden die eingesetzten Polizisten in einer Bauchtasche des 36-Jährigen Betäubungsmittel.

Der junge Mann wurde daraufhin auf die Polizeiwache nach Siegen gebracht.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

