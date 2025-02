RB 93: Busse statt Züge zwischen Bad Berleburg und Siegen bzw. Lützel und Hilchenbach vom 24.-28.02.2025

(wS/hlb) Siegen 17.02.2025 | Aufgrund von Bauarbeiten entfallen die Züge der Linie RB 93 zwischen Bad Berleburg und Siegen bzw. Lützel und Hilchenbach vom 24.02. (ab 08:00 Uhr) bis 28.02.2025 (18:00 Uhr) auf unterschiedlichen Streckenabschnitten.

Die Hessische Landesbahn bietet in diesem Zeitraum einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) an. Der Transport von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.

Den SEV-Fahrplan und die Lage der Ersatzhaltestellen finden Reisende unter www.hlb-online.de. Der geänderte Fahrplan ist auch unter www.bahn.de und www.spnv-nord.de ersichtlich.



