Am Donnerstag, 3. April: Stadt Siegen lädt zum Girls‘ und Boys‘ Day ein

(wS/si) Siegen 17.02.2025 | Die Gleichstellungsstelle der Stadt Siegen lädt am Donnerstag, 3. April 2025, zum Girls‘ und Boys‘ Day ein. An diesem Tag können insgesamt 37 Mädchen und Jungen in geschlechteruntypische Bereiche „hineinschnuppern“.

Teilnehmen können Mädchen und Jungen der siebten bzw. achten Klassen im Stadtgebiet Siegen. Natürlich sind aber auch Schülerinnen und Schüler, die eine Privatschule oder eine weiterführende Schule in den Umlandkommunen besuchen, herzlich willkommen. Zu den Angeboten für Mädchen gehören die Berufe Fachinformatikerin Systemintegration, Brandmeisterin bei der Berufsfeuerwehr Siegen, Veranstaltungstechnikerin in der Siegerlandhalle und Vermessungstechnikerin. Für Jungen stehen Plätze als Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Archiv), Gärtner (Fachrichtung Blumen- und Zierpflanzenbau) sowie Erzieher (Sozialarbeiter) zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Tagesablauf der unterschiedlichen Angebote finden Interessierte auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de/girlsboysday. Darüber hinaus sind diese in den Sekretariaten der weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Siegen erhältlich. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 26. März 2025, per E-Mail an Regina Dickel von der städtischen Gleichstellungsstelle (re.dickel@siegen.de) möglich. Da nur eine begrenzte Zahl an Plätzen zur Verfügung steht, erfolgt die Zusage nach zeitlichem Eingang der Anmeldungen.