Frauen Union Siegen-Wittgenstein übergibt Spende an Donum Vitae

(wS/cdu) Siegen 17.02.2025 | Die Frauen Union Siegen-Wittgenstein hat die im Dezember gesammelten Spenden an die Schwangerschaftsberatungsstelle Donum Vitae in Siegen übergeben. Dank der großzügigen Unterstützung der Besucherinnen und Besucher des Sozialhäuschens am Siegener Weihnachtsmarktes konnte ein Betrag von 410 Euro gesammelt werden. Die feierliche Übergabe fand am 13.02.2025 in den Räumlichkeiten von Donum Vitae statt. Die Beratungsstelle setzt sich mit viel Engagement für Frauen rund um das Thema Schwangerschaft ein und bietet ein umfassendes Hilfsangebot – von psychosozialer Beratung bis hin zu praktischen Unterstützungsleistungen.

Im Rahmen der Spendenaktion, die am 5. Dezember 2024 im Sozialhäuschen des Siegener Weihnachtsmarktes stattfand, verteilte die Frauen Union gegen eine Spende gebrannte Mandeln, Leckereien und alkoholfreie Getränke. Die Aktion wurde im Zuge der Orange Days der CDU NRW organisiert, die auf das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machte.

Bei der Spendenübergabe hatten die Vorstandsmitglieder der Frauen Union die Gelegenheit, die Räumlichkeiten der Beratungsstelle zu besichtigen und sich aus erster Hand über die vielfältigen Herausforderungen in der Schwangerschaftskonflikt- und allgemeinen Schwangerschaftsberatung zu informieren. Die Mitarbeiterinnen von Donum Vitae schilderten eindrucksvoll, mit welchen Anliegen sich schwangere Frauen und Familien an sie wenden und welche Unterstützung besonders dringend benötigt wird. Dabei wurden auch politische Aspekte thematisiert, um auf die Bedeutung einer stabilen Finanzierung der Beratungsangebote und strukturellen Stärkung junger Familien zum Beispiel im Bereich Vaterschaftsurlaub hinzuweisen.

„Mit unserer Spendenaktion wollten wir nicht nur finanzielle Unterstützung leisten, sondern auch ein Zeichen der Wertschätzung für diese immens wichtige Arbeit setzen“, erklärte Deborah Amazu, Kreisvorsitzende der Frauen Union, „Wir danken allen, die sich beteiligt haben und freuen uns, mit unserer Initiative einen Beitrag für Frauen in herausfordernden Lebenssituationen leisten zu können.“

Mit dieser erfolgreichen Aktion unterstreicht die Frauen Union Siegen-Wittgenstein ihr kontinuierliches Engagement für gesellschaftlich relevante Themen und soziale Verantwortung in der Region.

