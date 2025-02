Aktuell in Siegen: Demonstration gegen Nationalismus und Rassismus

(wS/red) Siegen 22.02.2025 | Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt – am Vorabend der Wahl: gegen Nationalismus und Rassismus. Für eine soziale Wende!“ versammelten sich am Samstagabend zahlreiche Menschen in der Siegener Oberstadt, um ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt zu setzen. Trotz teils leichtem Regen fanden sich anfänglich rund 850 Teilnehmer vor dem Siegener Krönchen ein, um gemeinsam in einem Demonstrationszug durch die Stadt zu ziehen. Laut ersten Schätzungen der Polizei ist mit etwa 1350 Teilnehmern zu rechnen, endgültige Zahlen folgen noch.

Die Versammlung begann um 17:00 Uhr auf dem Kornmarkt in der Siegener Oberstadt. Von dort aus setzte sich der Demonstrationszug nach einigen Reden in Bewegung und führte über die Kölner Straße, das Kölner Tor, die Sandstraße, die Europastraße, den ZOB, die Berliner Straße, über Kochs Ecke in die Koblenzer Straße, den Obergraben und die Löhrstraße zurück zum Kornmarkt.

Bislang verlief die Demonstration friedlich. Die Polizei begleitet die Versammlung und sorgt für die Sicherheit der Teilnehmer sowie für die Verkehrsregelung. Aufgrund der Route kam es in den betroffenen Straßenbereichen zu Verkehrsbehinderungen.

Die Abschlusskundgebung ist gegen 21:00 Uhr auf dem Kornmarkt geplant.

Update: Entlang der Strecke kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei begleitete die Demonstration und teilte uns soeben mit, dass sie um 19:25 Uhr offiziell beendet wurde. Die Teilnehmerzahl wird auf etwa 1.350 geschätzt.

Vereinzelte Bengalos wurden gezündet. Ein Mann wurde aus der Menge gezogen und erwartet nun eine Anzeige. Insgesamt verlief die Veranstaltung jedoch friedlich.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de