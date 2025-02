Hilchenbacher Heinzelwerker spendeten eine ordentlich runde Summe für eine große runde Sache in der Kita Wicki

(wS/hi) Hilchenbach 22.02.2025 | Wer kennt sie nicht? Die Heinzelwerker für Hilchenbacher Bürger – eine Initiative „Miteinander-Füreinander“. Eine Schublade klemmt, ein Regal muss befestigt werden oder eine Lampe soll angeschlossen werden, die Heinzelwerker kommen und helfen.

Die Heinzelwerker, vertreten durch Dr. Heinz Schöling und Dieter Kunze, kündigten sich in der Kita Wicki zu einem Besuch mit einer Überraschung an. Sarah Moll (1. Vorsitzende Förderverein Schatztruhe e. V.) und die Kita Wicki Leitung Iris Birlenbach, empfingen die Heinzelwerker freudig.

Nach einer Kitaführung erzählten die beiden Herren von der Entstehung der Heinzelwerker bis zum heutigen Tag. Nachdem Dr. Heinz Schöling im Sommer 2012 in den Ruhestand gegangen war, hatte er Zeit. Dr. Schöling: „Im Sommer war das ja ganz okay, aber mit dem Winter kam schon mal Langeweile auf und damit auch die Idee, ehrenamtlich etwas Sinnvolles zu tun, aber technisch sollte es sein.“ Das Projekt Heinzelwerker Hilchenbach wurde gestartet.

In Kooperation mit der Stadt Hilchenbach wurden im März 2013 die ersten Aufträge für die mittlerweile sechs Heinzelwerker vergeben: Regale aufhängen, Stuhlbeine anleimen, Glühbirnen auswechseln und vieles mehr. Die Leistungen waren kostenfrei, gegebenenfalls konnte gespendet werden. Die ersten Gründer werkelten bis zum Herbst 2024 und erledigten über 400 Einsätze. „Nun sind wir selber alt und lösen unsere Interessensgemeinschaft auf, aber es gibt zum Glück Nachfolger, die weitermachen“, so Dieter Kunze. Es wurde überlegt, wie das angesparte Spendengeld im Sinne des Projektes einer sozialen Einrichtung im Raum Hilchenbach zugutekommen könnte. Dr. Heinz Schöling: „Wir hatten verschiedene Ideen. Kindern eine Freude zu bereiten fanden wir richtig gut. So haben wir uns für die Kita Wicki entschieden und überreichen ihnen gerne 1000 Euro!“ Sarah Moll und Iris Birlenbach freuen sich riesig und berichten, wofür schon länger gespart wird:

„Durch diese Spende und eine angesparte Summe können wir unseren Bewegungsraum durch eine Motorikrolle erweitern.“ Die Motorikrolle ist Schaukel und Spieltonne zugleich. Sie kann am Boden zum Rollen und Balancieren genutzt werden und sie ist als Schaukeltonne eine Flugröhre. „Die Kinder werden sie lieben! Der Förderverein Schatztruhe e. V. der Kita Wicki, die Kinder und das gesamte Team freuen sich unglaublich und wir bedanken uns für die außerordentlich großzügige Spende bei allen Heinzelwerkern und allen, die sie unterstützt haben“, hieß es mit Transparent beim Besuch der Engagierten im Bewegungsraum der Kita Wicki.

Auf dem Foto sehen Sie links vom Transparent im Bewegungsreich der Kita Wicki Iris Birlenbach und Dieter Kunze, rechts stehen Sarah Moll und Dr. Heinz Schöling.