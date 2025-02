CDU Siegen-Wittgenstein trauert um Jürgen Althaus

(wS/cdu) Kreuztal 22.02.2025 | Mit großer Trauer hat uns die Nachricht vom Tode unseres früheren langjährigen Kreistagskollegen Jürgen Althaus erfüllt, heißt es in einem Kondolenzbrief des CDU- Fraktionsvorsitzenden Hermann-Josef Droege an die Familie des Verstorbenen. Jürgen Althaus (20. 06. 1942 – 18. 02. 2025) aus Kreuztal engagierte sich zeitlebens für seine Mitbürger, für seine Vereine, für den Zusammenhalt der Gesellschaft durch Sport und Kultur. „Der Christdemokrat Jürgen Althaus ist seiner Verantwortung in allen Ämtern gerecht geworden,“ formulierte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, als sie ihm im Januar 2017 den nordrhein-westfälischen Landesverdienstorden für sein überaus großes ehrenamtliche Engagement überreichte.

„Jürgen Althaus wird uns als Pädagoge, Sportler und Kommunalpolitiker in Siegen-Wittgenstein wie als hoch engagierter CDU-Mitstreiter in bester Erinnerung bleiben,“ so Benedikt Büdenbender, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein.

Die politische Laufbahn von Jürgen Althaus begann als Stadtverordneter in seiner Heimatstadt Kreuztal. Dessen Rat übertrug ihm das Amt des Ersten stellvertretenden Bürgermeisters, welches er 20 Jahre lang von 1984 bis 2004 ausübte.

Im Jahre 1989 wählten ihn seine Mitbürgerinnen und Mitbürger erstmals in den Kreistag Siegen-Wittgenstein. Ihm gehörte er dann 25 Jahre bis 2014 an.

Genau so lange, 25 Jahre, war ihm die Mitgliedschaft im Schulausschuss.

Besonders forderte ihn die Zeit, als der damalige hauptamtliche Landrat Elmar Schneider über lange Frist krankheitsbedingt seine Funktion nicht wahrnehmen konnte und Jürgen Althaus in dieser Phase weit mehr als nur als repräsentativer Botschafter dieser Kommunalkörperschaft nach außen auftrat. Die CDU-Kreistagsfraktion ehrte ihn 2014 mit der Verleihung der „Theodor-Siebel-Medaille“ in Gold.

Jürgen Althaus wurde Westfalenmeister im Olympischen Zwölfkampf, dies ebenso 1967 bei den Westfälischen Turnmeisterschaften. Die Siegerländer Kunstturnvereinigung würdigte sein vielfältiges Wirken 2011 mit der Wahl zum Ehrenvorsitzenden. 15 Jahre trug Jürgen Althaus als Vorsitzender bzw. Präsident der Leichtathletikgemeinschaft Kindelsberg Kreuztal (LGK) Verantwortung, Jürgen Althaus engagierte sich ebenso für den Sauerländischen Gebirgsverein (SGV), der ihn zum Bezirksvorsitzenden des SGV Siegerland wählte.

Jürgen Althaus war ebenso gefragt, als es um Gründung einer Bürgerstiftung in seiner Heimatstadt Kreuztal ging. Fünf Jahre lang, seit 2009, leitete er den Stiftungsvorstand.

Benedikt Büdenbender und Hermann-Josef Droege: „Wir erinnern uns bei Jürgen Althaus an seine Herzlichkeit und seinen Optimismus, an sein würdiges und zuverlässiges Handeln. Wir bewahren das Andenken an eine großartige Persönlichkeit, unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie.